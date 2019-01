Europa onderzoekt bedrijf achter Kempense Nike-magazijnen

De Europese Commissie onderzoekt of een belastingafspraak tussen de Nederlandse overheid en het sportmerk Nike neerkomt op illegale staatssteun. De geviseerde vennootschap betaalt de lonen van de werknemers van de Belgische Nike-magazijnen.

Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager onderzoekt of de belastingafspraken tussen de Amerikaanse sportmodeproducent Nike en de Nederlandse overheid ongeoorloofde staatssteun zijn.

De Commissie focust op twee Nederlandse vennootschappen van Nike: Nike European Operations Netherlands BV en Converse Netherlands BV. Die firma's zijn verantwoordelijk voor de marketing en de verkoop van Nike-producten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

'Wij betalingen belastingen correct'

Die firma's betalen twee andere Nederlandse vennootschappen om de merknamen van Nike te mogen gebruiken. Die worden niet belast door de Nederlandse overheid. De Commissie vindt het verdacht dat ze geen werknemers hebben en geen economische activiteit verrichten.

3.500 Werknemers Nike heeft 3.500 werknemers in zijn Kempense magazijnen.

'Door de rulings (belastingafspraken tussen bedrijven en de overheid, red.) worden Nike European Operations Netherlands BV en Converse Netherlands BV in Nederland alleen belast op een beperkte operationele marge op basis van de verkoop', schrijft de Commissie in een persbericht. 'In dit stadium is de Commissie bezorgd dat de op basis van de rulings berekende royaltybetalingen mogelijk niet overeenstemmen met de economische realiteit.'

'Lidstaten mogen niet toestaan dat ondernemingen complexe structuren opzetten om hun belastbare winsten op onrechtmatige wijze te verlagen, waardoor ze een oneerlijk voordeel verkrijgen tegenover hun concurrenten', zegt Vestager.

Nike ontkent de beschuldigingen. 'Ze missen elke grond', laat het bedrijf aan het persbureau Bloomberg weten. Nike betaalt correct zijn belastingen in Nederland, zegt het bedrijf.

Belgische link

Een van de twee geviseerde vennootschappen heeft een link met België. Dat bleek toen in 2017 de Paradise Papers - geheime belastingdocumenten - uitlekten. Het is niet duidelijk of Nike zijn constructie veranderde nadat ze publiek bekend werd.

Vast staat dat voor het lek de lonen van de meer dan 3.500 werknemers van de Kempense Nike-magazijnen werden betaald door Nike European Operations Netherlands BV. In de magazijnen liggen de producten die Nike in Europa, het Midden-Oosten en Afrika verkoopt.

0% Belastingtarief De inkomsten en de winst van de Kempense opslagplaatsen, die deels met Vlaams overheidsgeld zijn betaald, vloeien via Nederland naar het eiland Bermuda, waar het belastingtarief 0 procent is.

De Paradise Papers toonden dat de magazijnen in Herentals, Laakdal en Ham niet in handen waren van Belgische vennootschappen. De inkomsten en de winst van de Kempense opslagplaatsen, die deels met Vlaams overheidsgeld zijn betaald, vloeiden via Nederland naar het eiland Bermuda, dat een belastingtarief van 0 procent heeft.

De gronden waarop de Belgische magazijnen staan, waren in handen van het Nederlandse bedrijf Nike Europe Holding. De spullen die in de magazijnen lagen, waren van de door Europa geviseerde vennootschap Nike European Operations Netherlands.

Officieel amper winst

Door de constructie boekte Nike in ons land officieel amper winst. Het ging om slechts 3 tot 4 procent van de omzet.