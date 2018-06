Europees Hof erkent merkrecht rode Louboutin-zool

Louboutin had Van Haren daarvoor voor een rechter in Den Haag gesleept. Van Haren sloeg echter meteen terug met het argument dat Louboutin een rode zool niet als merk kan registreren, omdat dat zou vallen onder een verbod om een vorm als merk te laten beschermen.

Hof volgt advocaat-generaal niet

De Nederlandse rechtbank wilde die kwestie eerst uitklaren, en had daarom een zogenaamde prejudiciƫle vraag gesteld aan het Europees Hof. De uitspraak daarover ten voordele van Louboutin is verrassend. Eerder had de advocaat-generaal een advies afgeleverd, waarin die stelde dat de rode zool niet los kan gezien worden van de vorm van de zool, waardoor de Louboutin-zolen de facto geen bescherming zouden kunnen genieten. Dat advies wordt doorgaans gevolgd door het Hof, maar in deze zaak dus niet.