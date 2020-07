Ex-VRT-CEO treft bij FNG bekende gezichten en problemen aan

Als nieuwe CEO van Brantano-moeder FNG treft oud-VRT-topman Paul Lembrechts vertrouwde gezichten en dito problemen aan, maar in een totaal nieuwe sector. 'Dit is Paul op het lijf geschreven.'

Eind 2018 houden de VRT en PMV, het investeringsvehikel van de Vlaamse overheid, Media Invest Vlaanderen boven de doopvont. Het is een joint venture die met een bescheiden budget - elke partij levert 5 miljoen euro - media-innovatie moet stimuleren. 'Oud-VRT-CEO Paul Lembrechts was mee de grote motivator', is daar nu over te horen aan de Reyerslaan. Aan de kant van PMV is Roald Borré mee de architect. Beiden zetelden in de raad van bestuur.

Fast forward naar afgelopen zaterdag. Het zieltogende FNG, de modegroep boven merken zoals Brantano, Miss Etam en Claudia Sträter, kondigt de komst van alweer een nieuwe CEO ad interim aan. Het is het weerzien tussen Borré en Lembrechts. Die laatste was op zoek naar een job, sinds hij dit voorjaar bij de VRT op de keien belandde na een openlijke ruzie met zijn nummer twee, directeur Media & Productie Peter Claes. Borré, voorzitter van de raad van bestuur van FNG, hijst Lembrechts aan boord. PMV bezit 11 procent van de stemrechten van FNG.

Retailexpertise

De komst van Lembrechts staat niet op zich. In één beweging verdwijnen de huidige CEO ad interim Yves Pollé en de twee overblijvende oprichters, Anja Maes en Manu Bracke uit de directie. De financiële chef Natasja Van Bael, die Lembrechts vast nog kent van haar jaren bij VRT-rivaal DPG Media, en Richard Turk van FNG Nederland, treden toe. De retailexpertise in het directiecomité wordt zo meteen heel dunnetjes. Alleen Turk kan zich beroepen op jarenlange retailervaring, bij onder meer Miss Etam, Charles Vögele en WE.

Maar Lembrechts komt niet voor zijn retailervaring. De modegroep haalt de manager met een achtergrond in de dierenvoeding-, banken- en mediawereld in huis om andere, prangender problemen op te lossen. Lembrechts moet de brokken lijmen met de vakbonden, die het vertrouwen in de oprichters opzegden en de aanstelling van voorlopige bewindvoerders vragen. Tegelijk moet snel duidelijkheid komen over enkele schimmige transacties in Azië, waardoor FNG mogelijk 94 miljoen euro die het nog te goed had niet meer terugziet.

De problemen bij FNG zijn Paul Lembrechts op het lijf geschreven. Bob Vermeir Communicatiemanager VRT

'Die problemen zijn Lembrechts 'op het lijf geschreven', stelt Bob Vermeir, als VRT-communicatiemanager jarenlang een intimus van Lembrechts. 'Voor zover ik de situatie bij FNG begrijp, draaien ze om het proberen doorzien van financiële structuren. Dat is Paul op het lijf geschreven.' Lembrechts kan buigen op jarenlange ervaring in de bankenwereld, bij onder meer Fortis, ABN Amro en BKCP. Ook in politieke kringen is te horen dat Lembrechts altijd een scherp oog had voor het financiële plaatje, maar minder voor de operationele gevoeligheden.

Vakbonden

Ook voor het contact met de vakbonden heeft Lembrechts een degelijk trackrecord. Vriend en vijand erkennen dat Lembrechts de sociale vrede bij de VRT kon bewaren te midden van continue besparingen. 'Paul voerde niet het dagelijkse overleg met ons', zegt de ACV'er Carlos Van Hoeymissen. 'Maar hij stuurde mee op achtergrond en liet ruimte voor alternatieven voor naakte ontslagen. Hij stond open voor ideeën uit de basis.' Het doel was gekend, hoe daar te geraken stond open voor debat.

Toch is er ook kritiek op die aanpak. Critici stellen dat Lembrechts bij de VRT 'overdelegeerde' en zo te veel ruimte liet aan de sterke operationele figuren in zijn directiecomité, zoals directeur Media & Productie Peter Claes. Lembrechts zag voor zijn ogen gebeuren hoe Claes op ramkoers kwam met de rest van de directie. Het conflict etterde te lang door en Lembrechts verloor in de raad van bestuur langzaam maar zeker het krediet van zijn politieke broodheer.

Andere constellatie

Die politiek komt hij ook hij nu tegen, maar in een fundamenteel andere constellatie. 'Het contact dat hij nu met PMV zal hebben is anders dan dat als VRT-CEO met de Vlaamse regering', duidt een politieke waarnemer die mee aan tafel zat tijdens zijn VRT-periode. Dat geeft misschien meer 'intellectuele vrijheid' - iets waar Lembrechts volgens een insider nood aan heeft - om te focussen op waar het bij FNG echt om draait: overleven.

Maar daar kan het niet bij blijven, stelt Jan Denys, de CEO van Retail Estates, dat 30 Brantano-panden aan FNG verhuurt nog. 'Dit manoeuvre lijkt in eerste instantie een reactie op de aanval van de vakbonden en met het oog op de financiële continuïteit van het bedrijf. Maar na het vertrek van Maes en Bracke heb je ook een operationele motor nodig, zeker voor de aankoop van kledij.'