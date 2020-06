FNG (Brantano) stelt crisismanager aan

Voor de tweede keer in ruim een maand tijd krijgt het Belgische modebedrijf FNG een nieuwe topman. Woensdag kondigt het bedrijf zijn langverwachte financiële resultaten over 2019 aan.

Er breekt een nieuwe fase aan in de overlevingsstrijd van FNG , het moederbedrijf van verschillende winkelketens en modemerken zoals Brantano. Manu Bracke treedt af als CEO. Amper een maand geleden nam hij het roer over van Dieter Penninckx, die topman was sinds de start in 2003.

Zowel Penninckx als Bracke zijn meerderheidsaandeelhouder, samen met Penninckx' vrouw Anja Maes. Bracke is al jaren operationeel directeur en bleef dat toen hij CEO was. Hij blijft operationeel directeur.

Woensdag publiceren we de resultaten van 2019. Ten laatste op 9 juli zullen we het uitgebreidere jaarverslag publiceren. Gunther De Backer Woordvoerder FNG

Met Pollé kiest de raad van bestuur voor een CEO die geen band heeft met de hoofdaandeelhouders. Pollé werkt voor het consultancybedrijf Boston Consulting Group. In het verleden was hij al enkele keren tussentijds CEO van bedrijven. Vaak in opdracht van investeringsfondsen en/of met de opdracht ze te herstructureren.

Schuldencrisis

Ook bij FNG zal Pollé voor een 'transformatie' moeten zorgen. Het bedrijf kampt met schuldencrisis. Jarenlang deed de Belgische modegroep verschillende grote overnames in België, Nederland en Scandinavië. Die leverden een schuldenberg op die volgens waarnemers ruim 540 miljoen euro bedraagt, terwijl de omzet met 780 miljoen euro maar een paar fracties hoger ligt. FNG wou de schulden afbetalen met zijn winst, maar die kreeg een fikse knauw door de coronacrisis.

Hoe het bedrijf er exact voorstaat qua schulden, winst en omzet is niet bekend, want het jaarverslag over 2019 is nog steeds niet klaar. De revisor heeft het nog niet goedgekeurd. 'Woensdag maken we de jaarresultaten bekend', zegt FNG-woordvoerder Gunther De Backer. 'Ten laatste op 9 juli zullen we het uitgebreidere jaarverslag publiceren.'

De vergadering van obligatiehouders van woensdag gaat niet door omdat er te weinig mensen zouden opdagen. Gunther De Backer Woordvoerder FNG

Het bedrijf maakt zich ook op voor een confrontatie met zijn obligatiehouders. Het vraagt hen uitstel van betaling. 'De vergadering van woensdag gaat niet door, want minder dan de nodige 75 procent van de obligatiehouders zou er vertegenwoordigd zijn', zegt De Backer. 'We plannen een nieuwe samenkomst op 26 juni. Dan is het quorum 50 procent.' Hoeveel obligatiehouders voor het betalingsuitstel moeten stemmen om het te kunnen doorvoeren, is niet duidelijk.

De rentebetalingen op korte termijn bedragen amper 4,4 miljoen euro. Dat het bedrijf dat niet aankan, toont de ernst van de situatie.

Beurswaakhond

FNG heeft daarnaast ook problemen met de beurswaakhond FSMA. Die schorste het aandeel een maand geleden omdat er onduidelijkheid is over de financiering van enkele overnames. FNG heeft de vragen nog steeds niet kunnen beantwoorden en het aandeel blijft daardoor geschorst. 'Ook hier hebben we woensdag een update over', zegt De Backer.