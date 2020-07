FNG aarzelt met ontslag revisor

Bedrijfsrevisor Ann Van Vlaenderen diende een jaar geleden haar ontslag in bij FNG, maar het bedrijf liet haar nog altijd niet gaan. Ze kreeg ook nog geen kwijting.

Een maand geleden gaf FNG een groep advocaten wel een volmacht om haar ontslag te regelen, maar voorlopig zonder resultaat. 'Normaal hadden oprichters Dieter Penninckx, Manu Bracke en Anja Maes hun handtekening moeten zetten onder het ontslag', zegt FNG-woordvoerder Gunther De Backer. 'Maar dat kan niet, want ze zijn niet meer actief bij het bedrijf. Daarom hebben we die taak doorgegeven aan een groep advocaten.'

Penninck nam begin mei ontslag als CEO. Dat was tien maanden nadat Van Vlaenderen had aangegeven te willen vertrekken. Bracke en Maes vertrokken deze maand uit de directie. De drie ondernemers hebben nog 43 procent van het bedrijf in handen.