FNG belooft Zweedse zakenpartner 100 miljoen

Het investeringsfonds Nordic Capital krijgt allicht nog de 100 miljoen euro die het te goed had van de gedeeltelijk failliete Belgische modegroep FNG. Of de banken hun 260 miljoen euro terugzien, is onzeker. De Vlaamse belastingbetaler wordt (deels) gespaard.

In de zomer van 2019 kondigde het Scandinavische investeringsfonds Nordic Capital aan dat het zijn Zweedse mode- en interieurwebshop Ellos verkocht aan FNG. De Belgische modegroep ging een jaar later over de kop, terwijl ze Nordic Capital nog 100 miljoen euro moest.

Dat geld lijkt Nordic alsnog te kunnen recupereren. Het fonds sluit een deal met wat nog rest van de FNG-groep: de beursgenoteerde - maar al een jaar geschorste - vennootschap FNG nv. Die heeft nog één activiteit: Ellos. Andere FNG-onderdelen, zoals Brantano en CKS, werden na het faillissement verkocht.

De dading tussen FNG en Nordic Capital bepaalt dat de Belgen de Scandinaven 100 miljoen euro betalen. De storting zal evenwel nog even op zich laten wachten. Eerst moet er een 'strategische kapitaalherziening' komen bij Ellos, dat vorig jaar omgerekend 38 miljoen euro ebitda op 313 miljoen euro omzet boekte.

Verkoop

Verschillende scenario's zijn mogelijk: de schulden terugbetalen met cashflow en mogelijke nieuwe schulden, een externe mede-investeerder aantrekken of Ellos helemaal verkopen. 'FNG heeft samen met Nordic Capital beslist wat het plan is, maar communiceert daar niet over', zegt een bron die het dossier goed kent.

Een verkoop lijkt de meest logische oplossing. Door alle opties open te laten zet FNG kandidaat-kopers ertoe aan het onderste uit de kan te halen, ook qua overnameprijs.

Het geld dat de 'kapitaalherziening' oplevert, vloeit in eerste instantie naar Nordic Capital. Maar ook naar de banken. Die leenden FNG in totaal 260 miljoen euro.

Maar BNP Paribas Fortis, ING, Belfius en ABN AMRO zullen lang niet al hun geld terugzien. Volgens bronnen rond FNG krijgen ze naar alle waarschijnlijkheid de 20 miljoen euro terug die ze het bedrijf vorig jaar in april leenden, toen de coronacrisis de inkomsten deed opdrogen. 'Dat is schuld die contractueel vasthangt aan FNG nv, en die zal FNG terugbetalen. Maar de rest van de bankschuld (240 miljoen euro, red.) hangt niet contractueel vast aan FNG nv.'

'Belastingbetaler bloedt minder hard' Doordat FNG van plan is de banken terug te betalen die FNG in april vorig jaar een noodkrediet van 20 miljoen euro verschaften, zal de Vlaamse belastingbetaler minder hard bloeden dan gevreesd. Bij de kredietverlening gaf Gigarant voor een waarborg van 7,5 miljoen euro. Gigarant is een onderdeel van PMV, het investeringsfonds van de Vlaamse overheid. Toch dreigen miljoenen euro's belastinggeld verloren te gaan door het gedeeltelijke faillissement van FNG. PMV verschafte FNG ook een achtergestelde lening van 2,3 miljoen euro en kocht in 2018 voor 22,5 miljoen euro FNG-aandelen. De kans dat de aandeelhouders van FNG nog geld terugzien, is klein.

Dat geld leenden de vier grootbanken aan FNG-vennootschappen die intussen failliet zijn. De claim van ruim 200 miljoen euro die de banken enkele maanden geleden bij FNG indienden, valt in dovemansoren. Het bedrijf verwijst de banken door naar de curatoren van de failliete FNG-vennootschappen.

Brantano

Die verkochten vorig najaar de schoenwinkelketen Brantano aan de Nederlands-Duitse schoenwinkelketen vanHaren en het kledingmerk CKS aan JBC. Ook voor de Nederlandse winkels vonden ze een koper. Maar het is haast ondenkbaar dat dat 200 miljoen euro heeft opgeleverd. De curatoren houden de lippen stijf op elkaar.

De deal tussen FNG en Nordic komt er zowat een jaar nadat de lijdensweg van FNG en zijn 3.000 werknemers begon. Toen CEO en oprichter Dieter Penninckx onverwacht het bedrijf verliet, bleek de boekhouding niet te kloppen. FNG had 94 miljoen euro te goed van leveranciers, maar er waren geen contracten van de deals. Bovendien bleek FNG verlieslatend, terwijl het 734 miljoen euro schulden had. Corona deed de rest. In augustus 2020 werd FNG grotendeels failliet verklaard.