FNG belooft zakenpartner 100 miljoen

Het failliete Brantano was de bekendste modeketen van FNG.

De Belgische modegroep FNG belooft Nordic Capital 100 miljoen euro te betalen. Dat geld het Scandinavische fonds nog te goed sinds het de Zweedse webwinkel Ellos in 2019 verkocht aan FNG. FNG ging afgelopen zomer grotendeels failliet.

Nordic Capital verkocht eind 2019 de Zweedse webwinkel Ellos aan FNG. De Belgische modegroep - en daarmee bekende ketens als Brantano en CKS - gingen afgelopen zomer failliet. Maar de beursgenoteerde vennootschap FNG nv bleef bestaan en ging verder met zijn enige activiteit: Ellos. De winstgevende webwinkel, die vorig jaar omgerekend 316 miljoen euro omzet boekte, is mogelijk heel wat geld waard.

Dat gaf schuldeisers van FNG hoop. Als Ellos verkocht wordt, hopen ze een deel van hun verliezen te kunnen goedmaken. Zo ook Nordic Capital. Het fonds begon een arbitrageprocedure tegen FNG.

In de dading staat dat er een 'kapitaalherziening' komt van Ellos en dat nadien 100 miljoen euro naar Nordic Capital stroomt.

Die zet het fonds nu stop, want het heeft uitzicht op een terugbetaling. In de dading staat dat er een 'kapitaalherziening' komt van Ellos en dat nadien 100 miljoen euro naar Nordic Capital stroomt. 'De betaling is afhankelijk van de voltooiing van de strategische kapitaalherziening', klinkt het in een persbericht.

Wat de deal tussen Nordic Capital en FNG betekent voor de banken BNP Paribas Fortis, ING, Belfius en ABN AMRO is niet duidelijk. Zij dreigen 260 miljoen euro te verliezen bij het faillissement van FNG. Een deel van de lening is met Vlaamse belastinggeld gewaarborgd door Gigarant (PMV), een investeringsverhikel van de Vlaamse Overheid. FNG was maandagochten niet bereikbaar voor verdere toelichting.

Lijdensweg

De dading komt er zowat een jaar nadat de lijdensweg van FNG en zijn 3.000 werknemers begon. Begin mei 2020 kondigde CEO en oprichter Dieter Penninckx onverwacht aan dat hij het bedrijf verliet. Officieel wegens ziekte, maar al snel werd duidelijk dat er meer aan de hand was.

De boekhouding van het bedrijf bleek niet te kloppen. FNG kon niet anders dan een waardevermindering van 200 miljoen euro door te voeren. Het bedrijf moest ook een provisie aanleggen van 94 miljoen euro. Dat geld had het nog tegoed van leveranciers, maar contracten van de deals waren er niet. De kans was dus groot dat FNG het geld nooit zou zien.

Tegelijk werd duidelijk dat het bedrijf 734 miljoen euro schulden had. Bovendien had het een negatieve ebitda (brutobedrijfsresultaat).

Rekeningen blokkeren

In de lente van vorig jaar moest FNG dringend op zoek naar naar 70 miljoen euro. Om schulden af te betalen, een herstructurering van Brantano en Fred & Ginger te financieren en een najaarscollectie te kopen.

Het bedrijf moest in juli 20 miljoen euro schulden afbetalen, maar daar slaagde het niet in. Nadat de banken afhaakten. Ze blokkeerden de rekeningen van het bedrijf en eisten uitstaanden kredieten op.

Het bedrijf ging in allereil op zoek naar een overnemer, maar tevergeefs. Daarop ging FNG failliet.

Een jaar geschorst

Maar één onderdeel bleef bestaan: de beursgenoteerde vennootschap FNG nv. Haar enige dochter is de rendabele Zweedse webwinkel Ellos, die FNG binnenhaalde bij zijn laatste grote overname eind 2019. In mei is het één jaar geleden dat het aandeel FNG NV door beurswaakhond FSMA geschorst werd op de Brusselse beurs.

De oprichters van FNG worden verdacht van fraude. Dieter Penninckx belandde een tijd in de gevangenis.

De bekendste failliete onderdelen van FNG kwamen in handen van concurrenten. Brantano werd verkocht aan de Duitse schoenengroep Deichmann, die de winkels in de voorbije weken omdoopte tot vanHaren. Fred & Ginger is sinds enkele maanden eigendom van het Limburgse JBC. Honderden mensen verloren hun job door het faillissement van FNG.

Terwijl het bedrijf ten onder ging, bleek dat de drie oprichters van FNG mogelijk boter op het hoofd hebben. Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke worden zijn door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld van fraude. Penninckx belandde zelfs enkele weken in de gevangenis omdat hij zich niet aan de voorwaarden van de onderzoeksrechter voldeed. Zijn vrouw Anja Maes moest enkele weken rondlopen met een enkelband.