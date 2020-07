FNG drie maanden beschermd tegen schuldeisers

De ondernemingsrechtbank in Mechelen stemt in met de vraag van FNG om drie vennootschappen van de modegroep te beschermen tegen hun schuldeisers. De bescherming geldt voor een periode van drie maanden.

De rechtbank stemde in met de aanvraag van de modegroep. De betrokken vennootschappen zijn drie maanden beschermd tegen hun schuldeisers. Tegen 4 september moet een reorganisatieplan worden opgemaakt waarover de schuldeisers in buitengewone zitting op 29 september zullen stemmen. Sowieso wordt tot 5 oktober opschorting van schulden verleend, en dit kan eventueel nog verlengd worden.

Retail Estates

Vakbonden

Volgende week woensdag moet de rechtbank zich nog buigen over de vraag van de FNG-vakbonden om voorlopige bewindvoerders aan te stellen bij de modegroep. Sinds de vakbonden met die vraag naar de rechter trokken, is met Paul Lembrechts (ex-VRT) al een nieuwe CEO benoemd en zijn de twee overblijvende oprichters - Manu Bracke en Anja Maes - uit de directie gezet.

Overheidswaarborg

De modegroep klopte ook opnieuw aan bij de Vlaamse overheid. Ze diende bij Gigarant een nieuwe aanvraag in om leningen van banken te waarborgen. Maar de Vlaamse regering lijkt niet geneigd snel mee te stappen in extra financiële rugdekking voor de noodlijdende modegroep.

Via het investeringsvehikel PMV is de belastingbetaler voor 32 miljoen euro blootgesteld aan FNG. PMV is voor 7 procent aandeelhouder van de modegroep, als co-investeerder in een fonds dat 10 miljoen leende aan het bedrijf, en staat via zijn waarborgvennootschap Gigarant borg voor de bankschuld van FNG.