FNG haalt 140 miljoen euro op voor Zweedse overname

Het bedrag - omgerekend 141,75 miljoen euro - ligt hoger dan de 1,3 miljard die FNG oorspronkelijk wou ophalen. 'We halen meer op om Ellos meteen voldoende te financieren, zodat het zijn businessplan voor de komende jaren kan uitvoeren en we binnenkort niet opnieuw naar de markt moeten trekken', zegt CEO en hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx.

Er was veel interesse voor de obligatie-uitgifte. 'We hadden een kleine 50 procent overinschrijvingen', zegt Penninckx.

FNG gebruikt het geld om de overname van Ellos Group te betalen. Dat is een Zweedse online modewebwinkel, die ook in de drie andere Scandinavische landen actief is. De overname kost in totaal 229 miljoen euro. Dat bedrag wordt betaald met de obligaties en een mix van eigen en nieuwe aandelen, een renteloze lening van de verkoper en aandelengerelateerde producten die later uitgegeven worden.