FNG haalt veel minder op dan beoogd

Modegroep FNG heeft bij haar kapitaaloperatie die gepaard gaat met de tweede beursnotering in Brussel veel minder geld opgehaald dan beoogd. In plaats van de minstens 85 miljoen euro waarop FNG mikte, is het slechts 60 miljoen geworden.

CEO Dieter Penninckx zegt in een reactie ondanks de lagere opbrengst toch tevreden te zijn. 'De voorbereidingen voor de verplaatsing van onze zetel van Nederland naar België hebben meer tijd gevergd dan gedacht. Dat heeft ons een aantal weken extra gekost. Daardoor zijn we op het einde van het investeringsseizoen beland. Bovendien is het beursklimaat niet zo goed. Als we wat vroeger in actie hadden kunnen komen, hadden we 20 miljoen euro meer kunnen plaatsen. Maar we hebben genoeg om de 50 miljoen euro voor de versnelde uitvoering van het businessplan voor Brantano te financieren en dat was de eerste doelstelling van de operatie.'