FNG heeft nog één week om zichzelf te redden

Paul Lembrechts is sinds een ruime week de topman van FNG.

22 juli is D-Day voor FNG. Dan moet CEO Paul Lembrechts genoeg geld verzameld hebben om najaarskleding te kopen en schulden af te betalen. Door banken, investeerders en de overheid te overtuigen.

De Belgische modegroep FNG ging het weekend in met de hoop maandag witte rook door de schoorsteen van het hoofdkantoor vlak bij het station van Mechelen te jagen. Maar er is nog steeds geen reddingsplan voor het moederbedrijf van Brantano en CKS, dat vorig jaar 199 miljoen euro verlies maakte en tegelijk 734 miljoen euro schulden heeft.

Wanneer komt er wel duidelijkheid?

Waarom zit FNG in de problemen? Het grote probleem van FNG is zijn schuldenberg. Inclusief leaseschulden moet het bedrijf 734 miljoen euro betalen aan banken, obligatiehouders en andere partners. Die schuldenberg is wat rest van de overnamehonger van de oprichters Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke. Zij richtten FNG in 2003 op en kochten de ene na de andere keten. Die grote overnames betaalden ze met schulden. De grootste overnames waren die van Brantano en Miss Etam in 2016 en die van de Scandinavische webwinkel Ellos vorig jaar. Ze wilden een Europese modegroep worden met 1 miljard euro omzet. Waarnemers keken vol bewondering naar het groeiverhaal van het bedrijf en met verwondering naar diens schuldenberg. Maar de oprichters zeiden dat ze de schulden zouden terugbetalen met de groeiende winst. Vorig jaar maakte FNG 199 miljoen euro verlies op 489 miljoen euro omzet.

Op 22 juli. Dat liet topman Paul Lembrechts maandag verstaan op een vergadering met de vakbonden. 'We vroegen Lembrechts ons volgende zondag een reddingsplan voor te leggen', zegt Sven De Scheemaeker van de vakbond ACV Puls. 'Hij vroeg ons tijd tot na de nationale feestdag. Dus komt hij volgende week woensdag met meer info.' Het bedrijf bevestigt dat dan een financieringsplan wordt voorgesteld.

Waarom heeft FNG dringend geld nodig?

Omdat de cash bijna op is. Het bedrijf heeft dringend geld nodig om te garanderen dat in de winkels kleding en schoenen hangen en liggen. Zijn de winkels onvoldoende gevuld, dan droogt de omzet op en volgt alsnog een faillissement of een opdeling van het bedrijf.

Normaal moet een kledingbedrijf zijn leveranciers niet betalen als die hun kleding leveren. Het is niet ongebruikelijk dat ketens kleding aannemen, verkopen en de inkomsten vervolgens gedeeltelijk overmaken aan de leveranciers.

Bij FNG is dat anders. Leveranciers zijn bang dat ze nooit geld zullen zien. Dus willen ze dat FNG bij levering betaalt, of toch op zijn minst kan aantonen dat het over voldoende geld beschikt om snel te betalen.

Bij verschillende bronnen is te horen dat er al bestellingen geplaatst zijn. Vooral schoenen voor Brantano. Van alles wat FNG in de herfst en winter wil verkopen, is zo'n 15 procent besteld. De eerste leveringen volgen deze week. Volgens een andere bron zijn er vorige week al producten geleverd.

Bovendien heeft het bedrijf nog geen herfstkleding nodig. De winkels hangen nog vol zomerkleding. Dat zal waarschijnlijk ook volgende maand zo zijn. Dan gaan de zomersolden door. Daarna volgen september en de herfst. FNG moet ervoor zorgen dat de overige 85 procent besteld en geleverd wordt.

Hoe zit het met de afbetaling van de schulden?

Ook daarvoor heeft FNG dringend geld nodig. Het moet zijn schuldenberg van 734 miljoen euro niet morgen afbetalen, maar voor 20 miljoen is wel snel een oplossing nodig.

We staan niet te springen om in deze context financiële steun aan te bieden, op welke manier dan ook. Hilde Crevits Vlaams minister van Economie (CD&V)

Voor 7,5 miljoen euro van dat krediet staat de Vlaamse overheid via haar fonds PMV borg. Dat is zo sinds maart, toen de coronacrisis begon. De waarborg vervalt op 31 juli. Ofwel betaalt FNG de banken de 20 miljoen euro dan terug ofwel overtuigt het bedrijf de overheid de waarborg te verlengen.

Dat wordt niet simpel. De overheid investeerde de jongste jaren al in FNG. Als FNG het niet redt, verliest de Vlaamse belastingbetaler 32 miljoen euro. 'We staan niet te springen om in deze context financiële steun te bieden, op welke manier dan ook', zei Vlaams minister van Economie Hilde Crevits vorige week.

Al sluit ze hulp niet helemaal uit. 'Er zijn drie absolute voorwaarden: een realistisch doorstartplan, de private financiers moeten inspanningen leveren en een deelname van Gigarant (een onderdeel van PMV, red.) moet leiden tot jobbehoud.'

Over de schimmige deals die de vorige directie onder leiding van grootaandeelhouder Dieter Penninckx deed in Azië is opheldering nodig. De raad van bestuur beval de directie maandag een nieuwe audit uit te voeren, nadat een eerdere onvoldoende had opgeleverd.

Wat kan FNG doen om geld in het laatje te krijgen?

Ten eerste kijkt het daarvoor naar de banken. Die leenden FNG 260 miljoen euro. Aan hen vraagt FNG twee dingen: of het de schulden met vertraging mag terugbetalen en of ze een deel van de schulden willen kwijtschelden.

De banken willen FNG helpen. Maar ze willen dat ook de overheid helpt.

Volgens onze informatie staan de banken daarvoor open. Ze dreigen nog meer geld te verliezen als FNG failliet gaat. Maar ze willen dat de overheid waarborgen verleent.

FNG gaat ook bij zijn obligatiehouders met de bedelstaf rond. Donderdag vraagt FNG een groep investeerders die voor 45 miljoen euro obligaties kochten uitstel van rentebetaling te verlenen. Eerder zegde een groep van 30 miljoen euro aan obligaties al toe.

Wordt het bedrijf opgesplitst?

Het is niet ondenkbaar dat onderdelen - kledingmerken, winkels... - van FNG worden verkocht. Zaterdag meldden mensen rond het dossier dat verschillende externe investeerders onderdelen willen kopen.