FNG heeft nog geen overnemer

Grote modebedrijven als Deichmann, JBC en Ziengs (Scapino) strijden om onderdelen van de failliete modegroep FNG over te nemen. Maandag was er nog geen winnaar.

'Onderhandelingen lopen en kunnen vandaag nog niet worden gefinaliseerd.' Met een korte e-mail bracht curator Geert Van Deyck maandagavond verslag uit over de volop woedende overnamestrijd rond FNG. Dat Belgische moederbedrijf van modeketens als CKS en Brantano struikelde eind juli over zijn schuldenberg van 734 miljoen euro en ging failliet. Sindsdien proberen de vier curatoren overnemers te vinden voor de groep - een kluwen van 21 vennootschappen. Vrijdag moesten de biedingen binnen zijn.

Moloch

De interesse is groot. CRG, het Belgische familiebedrijf achter de ketens JBC en Mayerline, aast op CKS. Ook FNG-oprichter Dieter Penninckx overwoog een overname, maar het is niet duidelijk of hij daadwerkelijk geboden heeft. Op Brantano boden de Nederlandse modegroep Ziengs (Scapino) en het Duitse Deichmann.

We hebben onze interesse getoond en wachten nu het antwoord van de curatoren af. Krein Bons CEO Van Haren

De Duitsers zijn een ware modemoloch. Het familiebedrijf heeft meer dan 4.200 winkels in 30 landen, onder andere in Europa en in de VS. Er werken 43.000 mensen. Deichmann verkoopt jaarlijks 74 miljoen paar schoenen en boekt 5,8 miljard euro omzet.

België is een halfblinde vlek op hun kaart. Deichmann is in ons land actief met de sportieve keten Snipes en de goedkope Van Haren-schoenwinkels, maar echt incontournabel zijn de Duitsers nog niet. Dat verandert als ze winkelpanden van Brantano kunnen overnemen.

Onderspit

Toch is Deichmann niet zeker van de overwinning. Integendeel: veel waarnemers denken dat de Duitsers de duimen moeten leggen voor hun Nederlandse concurrent Ziengs. Die modegroep is ook de eigenaar van de schoenwinkelketen Scapino. Ook volgens de krant De Standaard is de kans groot dat de Nederlanders de buit binnenhalen. Ze zouden de hoogste prijs willen betalen.

De betrokken bedrijven gaan niet in op het nieuws. 'We weten niet wie hoeveel heeft geboden', zegt Krein Bons, de topman van Deichmanns Nederlandse dochter Van Haren. Een andere betrokkene zegt dat alleen de curatoren weten wie hoeveel bood. Die willen niet inhoudelijk reageren omdat de onderhandelingen nog lopen.

Deichmann laat niet in zijn kaarten kijken. 'Of wij Brantano zouden behouden of zouden ombouwen tot Van Haren? Daar kan ik niets over zeggen', zegt Bons. 'We hebben onze interesse getoond en wachten nu het antwoord van de curatoren af.'