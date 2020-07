FNG komt volgende week met financieringsplan

Ten laatste volgende week moet duidelijk worden of de Brantano-moeder FNG voldoende geld vindt om een najaarscollectie te kopen en schulden af te betalen.

De vakbonden vroegen de directie om ten laatste op 22 juli duidelijkheid te geven over de toekomst van FNG. 'CEO Paul Lembrechts zei ons dat hij ten laatste op die dag met meer info over de redding van FNG naar buiten zou komen', zegt Sven De Scheemaeker van de vakbond ACV Puls. Een woordvoerder van het bedrijf bevestigt dat.

Maar hoe die deals in elkaar zaten, is niet duidelijk. Het bedrijf meldde eerder dat van een aantal transacties 'geen onderliggende stukken' te vinden zijn. Bovendien zouden sommige transacties en constructies geen economische onderbouw hebben.

De raad van toezicht van FNG beveelt het bedrijf om opnieuw te onderzoeken hoe de constructies in elkaar zitten die FNG de voorbije jaren opzette in Azië, Zwitserland en Luxemburg. Een maand geleden kondigde FNG aan dat het 94 miljoen euro aan verwachte inkomsten waarschijnlijk nooit zal zien. Dat geld zou moeten komen van leveranciers van FNG, die zouden hebben beloofd dat ze het bedrijf korting zouden geven als het grote hoeveelheden kleding kocht.

Nieuw onderzoek naar schimmige deals in Azië

FNG zit in zware moeilijkheden. Sinds vorig jaar maakt het bedrijf verlies . Ook 2020 belooft een rampjaar te worden, want twee maanden lang waren de winkels dicht door het coronavirus.

De cashvoorraden slinken. Een kleding- en schoenenbedrijf dat geen geld heeft om kleding en schoenen te kopen om over enkele maanden in zijn winkelrekken te plaatsen is ten dode opgeschreven. En dus zijn de crisismanagers van FNG volop op zoek naar geld.