FNG krikte winst kunstmatig op

De modegroep FNG heeft haar winst opgekrikt door het onderwaarderen van voorraden bij zeker één overname. Het was niet het enige boekhoudkundige handigheidje van het moederbedrijf van Brantano.

Het blijft onrustig bij het Belgische modebedrijf FNG. Maandag kondigde het moederbedrijf van Brantano aan dat het 47 winkels wil sluiten en daardoor 287 jobs in gevaar zijn. Het bedrijf kampt met een grote schuldenberg en wordt door de beurswaakhond FSMA onder vuur genomen omdat het ondoorzichtige constructies opzette en schimmige deals sloot in Azië, Luxemburg en Zwitserland.

Zelfs de nieuwe directie weet niet wat ex-topman en grootaandeelhouder Dieter Penninckx en zijn collega-directieleden de laatste jaren hebben uitgespookt in Azië. Zo heeft het bedrijf nog 94 miljoen euro tegoed van leveranciers, maar houdt het er ernstig rekening mee dat dat geld nooit zal komen.

Kunstmatig

Dat het de vorige toplui niet aan boekhoudkundige creativiteit ontbrak, is ook te zien aan de manier waarop FNG overnames structureerde. Volgens meerdere bronnen krikte het bedrijf zijn winst via minstens één overname kunstmatig op.

Het mechanisme functioneerde als volgt: wanneer FNG een bedrijf kocht, plakte het een (te) lage waardering op de voorraden van dat bedrijf, waarna het de betrokken producten met een grotere winst verkocht. Een T-shirt dat voor pakweg 20 euro in de boeken stond, was eigenlijk meer waard. Dankzij dat mechanisme was het verschil met de uiteindelijke verkoopprijs groter. Dat deed de brutowinst - ten minste op papier - groeien.

Ik volg de gang van zaken bij het bedrijf niet op. Ik lig wel wakker van de mensen die hun job verliezen. Bestuurder FNG

'Het is boekhoudkundig op het randje, maar bedrijfseconomisch verkeerd. Dat doe je om je brutowinst (ebitda) gunstig te beïnvloeden', zeggen twee financiële experts. Ze nemen de woorden 'truken van de foor' en 'donkergrijze zone' in de mond.

Sinds zijn oprichting in 2003 deed FNG verschillende overnames. De grootste waren die van het Nederlandse Miss Etam en Brantano in 2016. Vorig jaar volgde de nog grotere overname van de Scandinavische mode- en interieurwebwinkel Ellos, waarbij FNG 25,2 miljoen euro verloor door een deel van de overnameprijs via een schimmige aandelentransactie te laten verlopen.

Door de grote overnames eindigde Brantano in 2019 met een schuldenberg van 734 miljoen euro. Geld om die schulden af te betalen was er niet, want de aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) was 6,6 miljoen euro negatief. Dit jaar zakt het nettoresultaat naar verwachting nog dieper, want door de coronacrisis waren de winkels twee maanden gesloten.

Financiële cockpit

Hoewel twee bronnen het verhaal over de voorraden bevestigen, nuanceert een andere bron met kennis van het FNG-dossier dat geen voorraden doelbewust ondergewaardeerd werden. ‘Wanneer je een bedrijf overneemt, moet je de voorraden aan marktconforme prijzen waarderen. Dat is altijd gebeurd’, klinkt het. De officiële woordvoerder van FNG wil geen commentaar geven.

Heel wat bronnen die het bedrijf goed kennen, reageren niet. 'Ik volg de gang van zaken bij het bedrijf niet op', zegt iemand die er nochtans bestuurder is. 'Ik lig wel wakker van de mensen die hun job verliezen.' Ook heel wat mensen die de laatste jaren in de financiële cockpit van FNG zaten, houden de lippen stijf op elkaar. Onder hen de voormalige financieel directeuren Nico Bondroit en Rens van de Schoor.

FNG Belgische modegroep die kleding verkoopt in haar eigen (web)winkels in België, Nederland en Scandinavië. Ze is via externe winkels ook actief in onder andere Duitsland en Spanje.

Bekend van de ketens Brantano, CKS en Fred & Ginger.

In 2003 opgericht door Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke. Zij controleren 44 procent van het bedrijf.

Omzet (2019): 489,3 miljoen euro.

Aangepaste ebitda: -6,6 miljoen euro.

Nettoresultaat: -292,1 miljoen euro.

3.000 personeelsleden, van wie 800 in België

Die laatste hielp Penninckx bij de overname van de Nederlandse ketens Steps, Superstar, Miss Etam en ook die van het Belgische Brantano. De bedrijven kwamen via een omweg bij FNG terecht. Het patroon was altijd hetzelfde: Van de Schoor kocht de noodlijdende ketens, sloot winkels en ontsloeg mensen, en verkocht de ketens en kledingmerken in een financieel betere staat door aan FNG.

De Nederlandse ketens saneerde hij in zijn eentje. Brantano nam hij met een nieuwe vennootschap over met Penninckx en de schoenenondernemer Wouter Torfs, want FNG had net Miss Etam overgenomen en kon een tweede grote sprong niet aan. Van het begin was duidelijk dat de ketens uiteindelijk bij FNG zou belanden.

De voorbije dagen klonk het her en der dat de bedrijven met winst werden verkocht. ‘Dat is niet waar’, zegt Wouter Torfs. Bij een andere bron is te horen dat Torfs, Penninckx en Van de Schoor Brantano aan FNG verkochten voor de prijs die ze er zelf voor hadden betaald en de kosten die ze maakten voor de overname.