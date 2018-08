FNG lanceert modemerk Promiss in België

De beursgenoteerde modegroep FNG, bekend van onder meer Fred & Ginger en Brantano, lanceert het Nederlandse winkelmerk Promiss in België. De eerste vestiging van de vrouwenmodezaak wordt vrijdag geopend in Sint-Niklaas.

De winkel in Oost-Vlaanderen is de eerste Promiss buiten Nederland. Het merk ging eerder dit jaar al wel digitaal naar het buitenland. Toen ging het zijn kleding aanbieden via de Duitse webwinkel van Amazon.

Promiss mikt naar eigen zeggen op ‘de zelfbewuste vrouw met een modern-klassieke levensstijl’. In Nederland zijn er zestien winkels. FNG werd eigenaar van het merk via de overname in 2016 van de Nederlandse groep R&S Retail, die ook de keten Miss Etam in portefeuille had.