FNG-oprichter Penninckx in de cel

Dieter Penninckx is vrijdag gearresteerd en opgesloten in de gevangenis op verdenking van fiscale fraude. Ook zijn vrouw Anja Maes werd opgepakt, maar onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat schrijft Het Nieuwsblad zaterdag en wordt door het Antwerpse parket bevestigd aan de redactie van De Tijd.

Valsheid in geschrifte

Het drietal werd door de Mechelse onderzoeksrechter Theo Byl in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte, het indienen van valse jaarrekeningen, de manipulatie van de beurskoers, misbruik van vennootschapsgoederen en belemmering van het onderzoek van de beurswaakhond FSMA. De FSMA droeg vorige maand het hele dossier over naar het parket nadat het eerst een eigen onderzoek had opgestart.