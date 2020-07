FNG roept vakbonden en personeel samen

Het modebedrijf FNG roept donderdag om 10 uur de vakbonden samen en om 11 uur volgt een mededeling aan het personeel. 'We zullen meer info geven over onze toekomst.'

Wellicht weten de 3.000 mensen die in België, Nederland en Zweden voor FNG werken straks meer over hun toekomst. Om 11 uur roept het moederbedrijf van onder andere Brantano zijn personeel samen. Er is ook een bijzondere ondernemingsraad voor de vakbonden om 10 uur.

'We zullen er meer info geven over de toekomst van het bedrijf', zegt woordvoerder Gunther De Backer. FNG is dringend op zoek naar 70 miljoen euro om schulden af te betalen en een najaarscollectie te kopen. Nadat de banken vorige week hadden laten weten geen nieuw geld in het bedrijf te pompen, lagen er twee pistes op tafel: een investering door andere partijen of een faillissement. Woensdag bleek dat FNG al voorbereidingen treft voor een faillissement.