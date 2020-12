FNG smeekt schuldeisers om tweede kans

De Belgische modegroep FNG - bekend van Brantano - ging in de zomer failliet , maar het het dossier is nog niet helemaal afgerond. De banken, die 260 miljoen euro verloren aan het faillissement , eisen 200 miljoen euro van wat rest van de Belgische modegroep. De overlevende beursgenoteerde vennootschap FNG n.v. heeft nog één activiteit: de Zweedse succesvolle mode- en interieurwebwinkel Ellos.

Ten slotte roert ook Nordic Capital zich. Het investeringsfonds was tot de zomer eigenaar van Ellos, en kreeg in ruil FNG-aandelen. Die zijn door het gedeeltelijke faillissement een pak minder waard. FNG moet Ellos ook nog steeds een deel van het overnamebedrag betalen.

Kopzorgen

De torenhoge schadeclaims bezorgen de directie en de bestuurders van FNG kopzorgen, want geld om de claims te betalen is er niet. Als de schuldeisers het spel hard spelen, is een faillissement en/of de verkoop van Ellos waarschijnlijk.