Brantano-moeder stelt jaarverslag uit door vertragingen bij audit

Terwijl de coronacrisis ongenadig toeslaat in de retailsector moeten beleggers in de Mechelse modegroep FNG nog een tijd geduld hebben om een glimp op te vangen van de cijfers van 2019. FNG, de ambitieuze groep boven labels als Claudia Sträter, Miss Etam, Fred + Ginger en de winkelketen Brantano, zegt dat het de deadline van 28 april voor zijn financieel verslag niet haalt.

De publicatie van het jaarverslag en ook de jaarvergadering van 29 mei worden uitgesteld naar een nader te bepalen datum. Bij veel bedrijven levert het jaarverslag niet zo veel nieuws op omdat ze weken voordien al de belangrijkste jaarcijfers bekendmaken. Bij FNG, dat geregeld wordt bekritiseerd voor zijn vage communicatie, was er tot nu nog geen enkel persbericht over het voorbije boekjaar.

Vertraging

In een korte reactie zegt CEO en medeoprichter Dieter Penninckx dat het uitstel van de jaarcijfers 'geen groot nieuws' is. 'We maken gebruik van het uitstel dat de wet biedt door de Covid-19-pandemie.' Hij zegt dat bij de auditwerkzaamheden in verschillende landen verschillende mensen betrokken zijn en dat door de pandemie bepaalde taken vertraging hebben opgelopen.