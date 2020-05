FNG stelt vergadering obligatiehouders uit

Modebedrijf FNG stelt de vergadering uit waarin het zijn obligatiehouders vraagt later uitbetaald te worden. De nieuwe vergadering krijgt 'een andere agenda'.

De vergadering die het moederbedrijf van de Brantano-winkels dinsdag zou beleggen gaat niet door, meldt een woordvoerder. 'Er zijn onvoldoende stemmen (voor het quorum, red.). Er zal een nieuwe vergadering belegd worden met een andere agenda.'

Details zijn er nog niet. Later vandaag volgt een persbericht.

Op de vergadering wilde FNG zijn obligatiehouders vragen hen later te mogen betalen. Het bedrijf verkeert in nood, want de winst daalt door de coronacrisis en het bedrijf torst een schuldenberg die volgens de bank ABN AMRO 540 miljoen euro bedraagt. De omzet van het bedrijf ligt met 780 miljoen euro niet veel hoger.

Rente betalen

De obligaties waarvoor FNG uitstel vraagt, gaf het bedrijf uit in 2012 en 2015. De modegroep stelt de obligatiehouders voor in 2024 in plaats van volgend jaar de hoofdsom van de betrokken obligatieleningen terug te betalen. Het wil ook de eerstvolgende rentebetaling op zijn schulden - die normaal op 1 juni valt - met één jaar uitstellen. Zo spaart FNG cash uit, die het door de crisis broodnodig heeft.

We hebben geen enkele uitleg gekregen over hoe het bedrijf de crisis te lijf wil gaan. Obligatiehouder

Als de verhouding tussen nettoschuld 'op twee testdata' meer dan vier keer hoger dan de brutobedrijfswinst (ebitda) is, zou de rente op de obligatielening van 2012 stijgen naar 8,45 in plaats van 7,45 procent.

Omdat FNG gewag maakt van 'een andere agenda' voor de uitgesteld vergadering, is het niet duidelijk of zijn vraag aan de obligatiehouders verandert en op welk manier.