FNG vraagt respijt tot eind dit jaar

FNG vraagt geen drie maar zeven maanden respijt aan al zijn obligatiehouders en hoopt ook uitstel te krijgen voor de rentebetalingen op de betrokken leningen. Het is de zoveelste wending in het dossier van de modeketen, die wankelt op de rand van de afgrond.

FNG verkeert in nood, want zowel omzet als winst kregen klappen door de coronacrisis en het bedrijf torst door een agressieve overnamepolitiek een schuldenberg die 540 miljoen euro zou bedragen. Met 780 miljoen ligt de omzet niet veel hoger.

Verlenging

Jaarverslag

Het is intussen nog steeds wachten op het jaarverslag van FNG over het boekjaar 2019. Dat zal allicht nog niet in de komende dagen verschijnen. 'De revisor heeft extra vragen gesteld', aldus de De Backer. Ook voor de daaropvolgende aandeelhoudersvergadering is er nog geen datum.