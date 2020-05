FNG vraagt uitstel voor 'slechts' enkele miljoenen rente

De rentebetalingen aan obligatiehouders die FNG dankzij een standstill wil overbruggen bedragen 'slechts' 4,4 miljoen euro. Dat toont nog maar eens aan in welke mate de modeketen met de rug tegen de muur staat.

FNG, de groep boven de ketens Brantano, Fred & Ginger, CKS en Miss Etam, verkeert in nood, want zowel de omzet als de winst kreeg klappen door de coronacrisis en het bedrijf torst door een agressieve overnamepolitiek een schuldenberg van naar verluidt 540 miljoen euro, waarvan 290 miljoen verschuldigd aan de banken.

Om de situatie recht te trekken vraagt de zwalpende modeketen al enkele weken de genade van haar obligatiehouders. Ze liet dinsdag weten dat ze via een zogenaamde standstill zeven maanden respijt vraagt aan de houders van die effecten. Het gaat om vijf obligatieleningen voor een totaalbedrag van 75 miljoen euro.

Rente

FNG hoopt ook uitstel te krijgen voor de rentebetalingen op die obligatieleningen. De standstill moet de modegroep niet alleen toelaten de volgende rentebetalingen te overbruggen - en dus voldoende cash in het bedrijf te houden -, maar ook tijd genoeg geven om een herstelplan uit te werken. Navraag leert dat de rentebetalingen oplopen tot 'slechts' 4,4 miljoen euro. Het toont aan in welke mate FNG met de rug tegen de muur staat.

32 Retail Estates-winkels FNG huurt 32 winkelpanden bij de vastgoedgroep Retail Estates. FNG zou in april geen huur betaald hebben.

De obligatiehouders moeten op vier algemene vergaderingen in juni stemmen over de vraag tot genade. In de oproepingen voor die vergaderingen staat te lezen dat alle obligatiehouders moeten instemmen met het uitstel en de standstill. Gebeurt dat niet tijdens een van die vergaderingen, dan vervalt de hele constructie.

'Een gerechtelijk akkoord via een WCO-procedure (bescherming tegen schuldeisers, red.) lijkt me dan de enige uitweg', zegt een waarnemer. Het aantal obligatiehouders is beperkt, zegt FNG. 'Er zijn enkele grote en bij ons gekende partijen. Dat maakt het wat minder complex', zegt een woordvoerder.

Dat in het kader van het herstelplan winkels zullen sluiten, staat vast. Het valt ook niet uit te sluiten dat bedrijfsonderdelen worden verkocht. Maar of dat in de huidige marktomstandigheden veel kan opleveren is maar de vraag.

Huur

FNG zit intussen zowel in België als in Nederland aan tafel met de eigenaars van zijn winkels om te onderhandelen over de betaling van de huur. In België zou het beursgenoteerde Retail Estates de grootste winkelverhuurder zijn aan FNG. Het heeft 32 Brantano-winkels in portefeuille. Die zitten daar historisch in sinds een 'sale & rent back'-operatie met de schoenenketen in 2007.

Volgens onze informatie betaalde FNG zijn verschuldigde huur in maart aan Retail Estates, maar niet in april. 'Sindsdien zijn ze daar onbereikbaar', zegt een bron dicht bij de vastgoedgroep. De blootstelling van Retail Estates aan FNG en Brantano is beperkt, want de gemiddelde huurprijs van de betrokken winkels bedraagt minder dan 100 euro per vierkante meter. Door de goede locaties zal Retail Estates de panden in een worstcasescenario voor FNG allicht probleemloos kunnen verhuren, meent een vastgoedexpert.

Beurswaakhond

Het is ook nog altijd wachten op het jaarverslag van FNG over het boekjaar 2019. De revisor heeft na een eerste versie daarover extra vragen gesteld aan het bedrijf. Ook voor de daaropvolgende aandeelhoudersvergadering is nog geen datum.