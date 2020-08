FNG wil winkels zaterdag weer openen

Sinds de vier curatoren van het failliete FNG maandag het roer hebben overgenomen van CEO Paul Lembrechts zijn de 196 Belgische winkels van onder andere CKS, Brantano en Fred & Ginger toe. 'Maar we hopen zaterdag enkele winkels weer te openen', zegt curator Geert Van Deyck. 'Ze moeten minstens een week openblijven. Al bestaat de kans op een verlenging, want na een week zal allicht niet alle kleding verkocht zijn.'

'Een deel van de winkels heropenen lukt niet in enkele dagen', zegt Van Deyck. 'We hangen af van leveranciers, het personeel en verhuurders. We brengen nu in kaart welke winkels we openen en in welke omstandigheden. Dat vergt enkele dagen. Het kan zijn dat de winkels pas maandag opengaan.'