FNG wil zetel naar België verhuizen

Het beursgenoteerde kledingbedrijf FNG overweegt een verplaatsing van zijn statutaire zetel van Nederland naar België, en denkt aan een tweede beursnotering in Brussel. Dat maakt het bedrijf bekend.

‘De afgelopen maanden heeft een verschuiving van het beslissingscentrum naar Mechelen plaatsgegrepen, waardoor het voor de hand ligt dat ook het hoofdkantoor en de statutaire zetel naar België worden verplaatst’, schrijft FNG in een mededeling.

Een andere reden om de zetel naar België te verhuizen is dat het grootste deel van de investeerders hier is gevestigd.

FNG heeft een voorstel voor zetelverplaatsing gedeponeerd bij het Nederlandse handelsregister. ‘FNG overweegt om in een volgende fase een bijkomende notering van haar aandeel op Euronext Brussel aan te vragen’, aldus het bedrijf.

FNG is de moedermaatschappij van de Belgische ketens Brantano, Fred & Ginger, CKS en Claudia Sträter. In Nederland is het bedrijf eigenaar van de keten Miss Etam.