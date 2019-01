Facebook-klokkenluider ingehuurd door H&M

Christopher Wylie moet de Zweedse kledingreus helpen data-analyse en artificiële intelligentie in te zetten.

De onthullingen van de Canadees Wylie, een gewezen werknemer van de Britse consultant Cambridge Analytica, waren vorig jaar een van de grootste klappen die de Amerikaanse internetgigant Facebook ooit te verwerken kreeg. Wylie bracht aan het licht dat Cambridge Analytica de hand kon leggen op de gegevens van minstens 87 miljoen Facebook-gebruikers, met het doel gerichte politieke campagnes op te zetten en zo de Amerikaanse verkiezingen in 2016 te beïnvloeden.

Nu blijkt de dataspecialist in dienst te zijn van de Zweedse kledinggroep H&M. Een woordvoerster van H&M bevestigde mediaberichten dat de man een consultancycontract tekende bij het bedrijf. Hij zal H&M helpen een beter inzicht te krijgen in klanten, producten en markten en artificiële intelligentie op een 'duurzame en ethische' manier in te zetten.