Familie Blokker verkoopt Casa aan investeringsgroep

Casa heeft een nieuwe eigenaar. De Nederlandse familie Blokker heeft de interieur- en decoratiespecialist voor een onbekend bedrag verkocht aan het management en de Nederlandse investeringsgroep Globitas.

Meer dan 30 jaar behoorde Casa tot het imperium van de Blokker-familie. De keten telt 500 winkels en 3.200 personeelsleden in acht landen, waaronder België. In ons land zijn er 70 Casa-winkels.

Maar de financiële situatie van het bedrijf is de laatste jaren allesbehalve florissant. De groep staat al jaren onder druk, onder meer door de scherpe concurrentie van Action en IKEA. Bovendien mispakte Casa zich aan e-commerce: de groep lanceerde pas in 2017 een eigen webwinkel.

Vorig jaar heeft de keten een 'positief bedrijfsresultaat' geboekt, valt te lezen in het persbericht.

Schulden wegzuiveren

Drie jaar geleden smeedde Casa een plan om in 2020 'weer op de kaart te staan'. Daarbij verloren 50 mensen hun job en sloot Casa een oud magazijn. De groep betrok een nieuw geautomatiseerd magazijn langs de E313 in haar thuisbasis Olen. Behalve investeringen in zijn webwinkel stak Casa ook energie in de vernieuwing van zijn stenen winkels.

Toch leek het plan weinig zoden aan de dijk te brengen. Uit de laatst bekende cijfers, over 2018, bleek dat Casa een nettoverlies van 19 miljoen euro leed op een omzet van 174 miljoen euro. Het bedrijf torste 110 miljoen euro aan schulden. Begin 2020 moest de familie Blokker 69,5 miljoen euro aan schulden wegzuiveren om het bedrijf overeind te houden.

Ook vorig jaar leek weinig beterschap in zicht. De coronacrisis en de tijdelijke sluiting van de winkels leidden tot cashproblemen, waardoor Casa in juni verplicht was bescherming tegen zijn schuldeisers aan te vragen. 'Een aanzienlijke herschikking van de uitstaande schuld' is vereist, luidde het toen.

Positief bedrijfsresultaat

De winkels bleven open, in afwachting van een financiële oplossing. Die is er nu. Na 30 jaar verkoopt de familie Blokker de keten aan de Nederlandse investeerder Globitas en aan het management. Financiële details zijn niet bekend. Maar opvallend: vorig jaar heeft de keten een 'positief bedrijfsresultaat' geboekt, valt te lezen in het persbericht. 'En dat ondanks alle uitdagingen in het afgelopen jaar.'