Familie Brantegem: verdwijnen Brantano is 'erg spijtig'

De winkelketen Brantano na haar faillissement. 'Erg spijtig', zegt Joris Brantegem, de zoon van de oprichter. 'Maar mijn familie heeft er al jaren niets meer mee te maken. Met het geld dat Brantano opleverde, investeren we in de Belgische economie.'

Het faillissement betekent het trieste einde van de Belgische winkelketen Brantano, die in 1953 door André Brantegem werd opgericht. De Duitse schoenwinkelgroep Deichmann neemt 43 winkels over en verbouwt ze tot zijn winkelformule vanHaren. Voor 66 andere winkels is er nog geen oplossing.

Ik vind het erg voor de mensen die bij Brantano werkten. Het was een mooi bedrijf. Joris Brantegem Ondernemer

'Ik vind het uiteraard erg spijtig dat Brantano verdwijnt', zegt Joris Brantegem desgevraagd. Hij is de zoon van de oprichter en bouwde de keten in de jaren 90 uit tot een Europese speler, met de hulp van de winkelgroep Mitiska van ondernemer Luc Geuten.

Veilige haven

In 2007 verkochten Mitiska en Brantegem Brantano aan de Nederlandse winkelgroep Macintosh, die in 2015 failliet ging. 'We hebben het bedrijf destijds in goede omstandigheden verkocht aan wat toen een veilige haven was', zegt Brantegem. 'Helaas is het misgelopen. Ik vind het erg voor de mensen die er werkten. Het was een mooi bedrijf.'

Vandaag zijn Brantegem en zijn familieleden nog altijd ondernemers. 'Met het geld dat de verkoop van Brantano ons opleverde, investeerden we in de Belgische economie. Met ons bedrijf Zabra investeren we in vastgoed. We ontwikkelen woningen, maar ook winkelvastgoed in heel België.'

Schermvullende weergave Joris Brantegem in 2007, de periode waarin hij het bedrijf verkocht. © Jerry De Brie

Bevreemdend

Over de overname van Brantano bestaat onduidelijkheid. Ook dinsdag wilde de Duitse overnemer Deichmann geen toelichting geven. Het is onduidelijk welke winkels blijven bestaan en hoeveel personeelsleden hun job behouden.