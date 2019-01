Familie Facq drijft strijd om badkamer met Van Marcke op

De Belgische badkamerverkoper Facq opent zes nieuwe winkels en een nieuw distributiecentrum. Ook Van Marcke, een ander Belgisch familiebedrijf, heeft grote groeiambities.

Het Belgische familiebedrijf Facq heeft in Kuurne een nieuwe toonzaal geopend. ‘Er volgen dit jaar nog nieuwe winkels in Eupen, Oudenaarde, Genk, Doornik en begin volgend jaar Ieper’, zegt woordvoerder Pascale Curias. ‘Er zitten nog winkels in de pipeline, maar de vergunningen zijn nog niet rond.’

2019 wordt een belangrijk jaar voor de keten, die na concurrent Van Marcke de meeste badkamers en verwarmingsinstallaties in België verkoopt. CEO Damien Vanden Dael is een telg van de vijfde generatie van de familie Facq, die de keten in 1880 oprichtte. Hij coördineert 750 personeelsleden 15 showrooms en 38 ‘sanicenters’.

Nieuw magazijn

Dat zijn magazijnachtige winkels waarin professionele klanten - zoals zelfstandige installateurs - terechtkunnen. ‘Met onze showrooms richten we ons op de gewone consument’, zegt Vanden Dael. De bedoeling is dat ‘gewone mensen’ inspiratie opdoen in de showrooms en hun zelfstandige installateur hun voorkeuren doorgeven. Die haalt zijn goederen uit de sanicenters en installeert ze bij de eindklanten.

‘Slechts 5 procent van onze producten wordt rechtstreeks door consumenten gekocht, de rest door zelfstandigen’, zegt Vanden Dael.

De ondernemer opent dit jaar niet alleen vijf nieuwe winkels, maar ook een nieuw distributiecentrum langs de E40 in Merelbeke. De drie magazijnen die er al zijn, blijven in gebruik.

Dat de distributeur op het gaspedaal duwt, is te verklaren doordat ketens de overhand nemen in de Belgische sector voor badkamers en verwarming. Die is volgens Facq goed voor een totaalomzet van 1,7 miljard euro.

‘Kleine groothandels hebben het steeds moeilijker omdat klanten veeleisender worden en ze daardoor veel moeten investeren’, zegt Vanden Dael. ‘We willen over een tiental jaar overal in het land winkels hebben.’ Commercieel directeur Laurent Dendal denkt dat België op termijn 50 Facq-vestigingen krijgt.

Zeepaardlogo

Wil Facq met zijn expansie marktleider Van Marcke van de troon stoten? ‘Natuurlijk is dat de ambitie’, zegt Curias. Maar gemakkelijk wordt dat niet. De keten met het bekende zeepaardlogo investeert ook in een nieuw magazijn. Dat komt in Menen, is 30 voetbalvelden groot en kost 75 miljoen euro.

Facq Keten van sanitair en verwarmingswinkels die focust op zelfstandigen. 100 procent in handen van de familie Facq. Omzet (2017): 272,7 miljoen euro.

Bedrijfswinst: 22,9 miljoen euro.

Nettowinst: 14,8 miljoen euro.

Werknemers: 750.

38 professionele verkoop- punten en 15 showrooms voor consumenten .

De Van Marckes willen de omzet van hun familiebedrijf tegen 2025 verdubbelen naar 850 miljoen euro. In 2017 zaten ze aan 360 miljoen euro omzet of 12,5 procent meer dan in het jaar voordien. Facq zag de omzet in 2017 met 6 procent stijgen naar 273 miljoen euro. Facq is alleen actief in België, terwijl Van Marcke ook zaken doet in Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland, Malta en de Verenigde Staten.

Van Marcke controleert zo’n 20 procent van de markt en Facq 15 procent. De rest is in handen van Desco (200 miljoen euro omzet) en de Ierse beursgenoteede bouwgroep CRH. Die is actief met de ketens Sax, Schrauwen en Lambrechts en baatte tot vorig jaar ook 155 Gamma-doe-het-zelfwinkels uit in België en Nederland.

IKEA

Ook doe-het-zelfzaken en meubelketens zoals IKEA zijn concurrenten van Van Marcke en Facq. ‘Maar het is een ander markt’, zegt Facqs commercieel directeur Dendal. ‘We merken dat mensen met weinig budget -vooral dertigers - zelf hun badkamer installeren. Oudere mensen kiezen voor ketens zoals de onze als ze renoveren of de waarde van hun huis willen opdrijven voor een verkoop.’