Familie Kaesteker stapt in Retail Estates

De familie Kaesteker, bekend als de oprichter van E5 Mode, draagt 27 retailpanden over aan Retail Estates. In ruil krijgt ze voor 36 miljoen euro aandelen van de beursgenoteerde groep.

De familie Kaesteker, die E5 Mode oprichtte, draagt via het investeringsvehikel Shopinvest 27 retailpanden over aan het beursgenoteerde Retail Estates. In ruil krijgt ze 560.689 aandelen tegen een instapprijs van 63,95 euro. Dat is een korting van 1,6 procent tegenover de slotkoers van dinsdag.

Door die transactie - een kapitaalverhoging van 35,9 miljoen euro via de inbreng in natura - krijgt Shopinvest een belang van 4,4 procent in Retail Estates.

Mode, Smartphoto en Mongoliƫ

De familie Kaesteker werd rijk via het E5-modeimperium, dat het verkocht in 2019. 'De Kaesteker is een pionier in baanwinkels', zegt Retail Estates in een persbericht.

Shopinvest heeft nog belangen in retailbedrijven als NR4 (mode voor dames met grotere maten) en Purdey (Nederlands modebedrijf), en in het Vlaamse textielbedrijf Concordia.