'Federers schoenenmerk ON trekt naar de beurs'

Roger Federer stapte in 2019 in het Zwitserse On Running.

De Zwitserse sportschoenenfabrikant On Running, waarin ook tennislegende Roger Federer centen heeft gestoken, zou bij een beursgang meer dan 4 miljard euro waard zijn.

Het Zwitserse On Running, dat ruim tien jaar geleden werd opgericht, geldt als een van de snelst groeiende merken van loopschoenen. De coronacrisis gaf het bedrijf een extra duw in de rug: door de aaneenschakeling van lockdowns en de sluiting van de fitnesszalen begonnen meer mensen te joggen. Volgens sommige mediaberichten ging de onlineverkoop van On Running tijdens de pandemie maal twee.

4 miljard Volgens het persagentschap Reuters zouden investeerders On Running minsten 4 miljard euro waard achten.

On Running heeft de wind in de zeilen om zich aan een beursgang te wagen. Volgens het persagentschap Reuters zou On Running rond september of oktober naar de beurs willen trekken. Het zou de zakenbanken JPMorgan, Goldman Sachs en Morgan Stanley al hebben aangetrokken.

Bij de laatste kapitaalronde werd On Running gewaardeerd op 1,7 miljard euro. Maar dat prijskaartje is intussen sterk opgelopen. Reuters heeft het over een waardering van meer dan 4 miljard euro.