Fietsenmaker Accell trekt deur dicht in VS

De kogel is door de kerk. Accell trekt, na jarenlang aanmodderen, een streep onder zijn Amerikaanse avontuur. De poot die in de eerste jaarhelft een verlies van 11 miljoen euro (ebit) slikte was sinds maart het onderwerp van een 'strategisch onderzoek'.

De koper van de verlieslatende activiteiten en de merknamen Diamondback, Redline en IZIP is de private-equitygroep Regent. Meer dan een symbolische dollar telt de investeerder voorlopig niet neer. Maar dat bedrag kan als percentage van bedrijfswinst in 2022-2026 wel oplopen tot 15 miljoen dollar. Een deel van de deal is een distributieovereenkomst voor de verkoop van de internationale merken Raleigh, Habike en Ghost in de Verenigde Staten.