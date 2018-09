Financiële bolleboos wordt nieuwe baas Alibaba

Het doet wat denken aan de leiderswissel Steve Jobs - Tim Cook bij Apple in 2011. Ook bij de Chinese e-commercereus Alibaba neemt de man-die-alles-doet-draaien (Daniel Zhang) straks de fakkel over van de charismatische stichter (Jack Ma).

Weg is hij nog niet. Jack Ma maakte maandag, op zijn 54ste verjaardag, bekend dat hij pas in september 2019 stopt als uitvoerend voorzitter. En hij blijft nog een jaar langer lid van de raad van bestuur. Toch is de machtswissel die hij afgelopen weekend aankondigde niet te onderschatten. Alibaba, met een beurswaarde van 417 miljard dollar de grootste onderneming van China, moet zich opmaken voor een leven zonder zijn visionaire stichter.

Ma, een voormalig leraar Engels, richtte het bedrijf in 1999 op en bouwde het uit tot een van de grootste webwinkels ter wereld. In minder dan twintig jaar heeft hij de manier waarop Chinezen winkelen en betalen voor een groot deel veranderd. Alibaba breidde uit naar uiteenlopende domeinen als cloudcomputing, betaaldiensten, gezondheidszorg en entertainment.

De volgende stap ligt voor de hand: een grotere rol spelen buiten Azië, waaronder Europa. Maar dat hoofdstuk moet geschreven worden door de opvolger die Ma aanduidde, huidig CEO Daniel Zhang.

Voorzitter-CEO

'Het proces beginnen om de fakkel door te geven is de juiste beslissing op het juiste moment', verklaarde Jack Ma in een e-mail aan het personeel. Zhang combineert vanaf september 2019 de functies van CEO en voorzitter en krijgt zowel de operationele als strategische leiding.

Ma opteert er dus niet voor de rol van CEO en voorzitter gescheiden te houden en het voorzitterschap toe te wijzen aan bijvoorbeeld Joseph Tsai, co-oprichter en huidig vicevoorzitter.

Schermvullende weergave Stichter Jack Ma doet Michael Jackson na op een personeelsfeest van Alibaba. ©Alibaba

Zhang werkt elf jaar bij Alibaba en is sinds 2015 de CEO. Toch is hij voor het grote internationale publiek een nobele onbekende. Zoals Apple met Steve Jobs destijds wordt Alibaba vrijwel volledig vereenzelvigd met stichter Jack Ma.

De onconventionele ondernemer is dankzij zijn rags-to-richeslevensverhaal uitgegroeid tot hét gezicht van de moderne Chinese ondernemer. Hij gaat bij alle groten der aarde op de koffie, deed op een personeelsfeest Michael Jackson na en pakt bij elk optreden moeiteloos het publiek in met spitse grapjes.

Klassieke manager

Zhang heeft dus grote schoenen te vullen. Net zoals Tim Cook, voorheen de nummer twee bij Apple, nog altijd vergeleken wordt met wijlen Steve Jobs, riskeert hij dat Ma's schaduw nog jaren over hem hangt.

Zhang is ook in veel opzichten zijn tegenbeeld. Hij staat eerder bekend als financieel cijferwonder dan als flamboyante visionair.

De CEO heeft, in tegenstelling tot selfmade man Jack Ma, een klassieke managersloopbaan achter de rug. Na financiële studies aan de universiteit van Shanghai werkte de nu 46-jarige accountant bij consultantbureaus Arthur Andersen en PwC. Daarna klom hij op tot financieel directeur (CFO) bij het videogamebedrijf Shanda, waar Ma hem wegplukte.

Schermvullende weergave Daniel Zhang op het podium tijdens Singles' Day ©Alibaba

Zhang is misschien minder saai dan hij lijkt. Achter de droge accountant schuilt ook een partyorganisator.

Hij geldt als een van de bedenkers van Alibaba's Singles' Day, een online supershoppingdag (op 11 november) voor vrijgezellen die in China waanzinnig populair is. Het kortingenfestival, waaraan 24.000 merken deelnemen, gaat gepaard met een livestream van een gala-evenement waar celebrity's als David en Victoria Beckham, Scarlett Johansson of popsterren als Pharell Williams acte de présence geven. Op Singles' Day wordt er voor 25 miljard dollar aan modeartikelen en andere goederen verkocht.

Nieuw zakenmodel

Volgens Ma is Zhang zijn geknipte opvolger. Hij wijst erop dat onder Zhangs leiding Alibaba 13 opeenvolgende kwartalen groei liet zien. 'Zijn analytische geest is zonder weerga, onze missie en visie liggen hem na aan het hart, hij omarmt verantwoordelijkheid met passie en heeft het lef om te innoveren en creatieve zakenmodellen uit te testen', schrijft Ma over zijn opvolger.

Dat lef zal goed van pas komen, want waarnemers zien de uitbouw van een duurzaam zakenmodel voor Alibaba als andere uitdaging voor Zhang, naast de internationale expansie. Slaagt de toekomstige baas erin van de diverse diensten een stabiele en op elkaar afgestemde winstmachine te maken?