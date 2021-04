'Fiscaal mega-onderzoek naar Supra Bazar'

De familie achter de West-Vlaamse winkelketen Supra Bazar is het voorwerp van een strafonderzoek dat loopt tot in Luxemburg.

Supra Bazar werd in 1964 opgericht door de voormalige vlasboer Marcel Vanhalst. De keten telt vijf megastores waar zowat alles te vinden is. De familie Vanhalst maakt nu het voorwerp uit van een gerechtelijk onderzoek waarbij in december speurders in Luxemburg een reeks huiszoekingen organiseerden. Dat gebeurde in het kader van een onderzoek naar zowel witwassen, fiscale fraude en btw-fraude als fraude inzake erfenisbelasting.

Geert en Nadine Vanhalst, kinderen van de inmiddels overleden Marcel Vanhalst, zouden een (fiscaal verjaard) ­vermogen hebben van zo'n 250 miljoen euro, dat in schril contrast staat met de jarenlange belastingaangiftes. Ze riskeren een aanslag van 60 procent tot mogelijk 100 procent, waardoor het een van de grootste fiscale dossiers ooit zou worden.

De fiscus kwam het vermogen op het spoor door internationale gegevens te vergelijken met wat in België bekend is. Het dossier werd toevertrouwd aan het parket, dat een onderzoeksrechter liet aanstellen. Die viel in 2019 al binnen op de hoofdzetel in Gullegem en zette in ­december een rogatoire commissie op naar Luxemburg.