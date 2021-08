Fiscus eist honderden miljoenen van Delhaize

De Belgische belastingdienst wil dat de supermarktketen Delhaize hem tot 380 miljoen euro belastingen betaalt. Delhaizes Nederlandse eigenaar slorpte de Amerikaanse Delhaize-winkels op zonder taksen te betalen.

Er is een hevig conflict aan de gang tussen de Belgische fiscus en de beursgenoteerde Nederlandse supermarktgroep Ahold Delhaize . De belastingdiensten eisen van het moederbedrijf van Delhaize, Albert Heijn en Bol.com een bedrag dat kan oplopen tot 380 miljoen euro. Dat komt overeen met bijna vier keer de winst die de Delhaize-winkels vorig jaar boekten en de volledige omzet van de Belgische Albert Heijn-winkels in 2019. De groepsomzet van Ahold Delhaize schommelt rond 75 miljard euro. Het concern heeft winkels in Europa, Amerika en Azië.

De essentie Delhaize verkocht in 2018 zijn Amerikaanse winkels aan zijn eigenaar Ahold Delhaize. Waarschijnlijk gebeurde de transactie tegen de boekwaarde van de supermarkten.

Daardoor moest de winkelgroep de Belgische staatskas geen belastingen betalen voor de verkoop.

Nu eist de fiscus toch belastingen, want de winkels zijn volgens hem veel meer waard. De verschuldigde taksen kunnen oplopen tot 380 miljoen euro of bijna vier keer de winst van Delhaize in 2020.

Daarnaast onderzoekt de fiscus de bedrijfsvoorheffing die Delhaize in 2019 betaalde.

Het conflict gaat over de manier waarop Ahold Delhaize de Amerikaanse winkels van zijn Belgische dochter Delhaize in 2018 overnam. Tot 2016 was Delhaize een onafhankelijke, Belgische supermarktgroep die ook winkels had in Oost-Europa en in de Verenigde Staten. Maar vijf jaar geleden nam Ahold (intussen omgedoopt tot Ahold Delhaize) de Delhaize-groep over.

Faire prijs

In de jaren nadien integreerde Ahold de Belgische organisatie in zijn structuur om synergieën uit te spelen en zijn winst op te drijven. Om die reden moesten de Amerikaanse Delhaize-winkels - actief onder de naam Food Lion en Hannaford - verhuizen naar de vennootschappen waarmee Ahold de eigen Amerikaanse ketens aanstuurde. 'Het doel was de juridische structuur te vereenvoudigen en één geconsolideerde federale belastingaangifte in te dienen in de VS', schrijven Ahold Delhaize en Delhaize in hun jaarverslagen.

Om dat mogelijk te maken verkocht Delhaize zijn Amerikaanse winkels aan Ahold Delhaize. Hoewel de Nederlanders volledig eigenaar zijn van het Belgische bedrijf, streefden ze naar eigen zeggen een faire prijs na voor de 'Belgische' Amerikaanse winkels. Ze deden een beroep op een externe organisatie die berekende hoeveel de winkels waard waren. Dat leidde tot een overnameprijs waar de bedrijven geen belastingen op moesten betalen.

Hoeveel de Nederlanders betaalden, is onbekend. Ahold Delhaize wil geen verdere uitleg geven. 'Maar waarschijnlijk betaalden ze de boekwaarde van de winkels. Daardoor zou geen meerwaardebelasting verschuldigd zijn', zegt een fiscaal expert, die zijn naam niet in de krant wil.

Hevig verzetten en verdedigen

De Belgische fiscus verwees het externe waarderingsverslag van Ahold Delhaize naar de prullenmand. De Amerikaanse winkels zijn volgens de Belgische belastingen meer waard dan de Nederlanders ervoor betaalden. De FOD Financiën is niet bereikbaar voor verdere uitleg.

De fiscus zal moeten bewijzen dat hij de Amerikaanse Delhaize-winkels correcter kan waarderen dan de onafhankelijke zakenbankiers die Ahold Delhaize inhuurde. Fiscaal expert

De fiscaal expert is verbaasd over de gang van zaken. 'Het is opvallend dat Ahold Delhaize de winkels overnam zonder dat Delhaize een meerwaarde boekte. Het bedrijf had kunnen weten dat dat argwaan zou wekken bij de fiscus. Vaak hebben bedrijfsonderdelen een lage boekwaarde, want de Belgische wetgeving neemt het voorzichtigheidsprincipe in acht. Daardoor wordt het aanvaard dat pakweg 50 oude huizen in de boekhouding 0 euro waard zijn omdat ze afgeschreven zijn. 'Liever te laag inschatten dan te hoog', luidt het credo. Maar iedereen weet dat die huizen in de realiteit veel meer waard zijn dan 0 euro.'

Toch gaat de fiscus onverschrokken te werk, vindt de expert. 'De belastingdienst zal moeten bewijzen dat de winkels meer waard zijn en aantonen dat hij de waarde beter kan berekenen dan de zakenbankiers. Het is frappant dat de fiscus het externe waarderingsrapport zomaar naast zich neerlegt.' Zulke rapporten worden doorgaans opgesteld door gerenommeerde zakenbanken. Op welke organisatie Ahold Delhaize een beroep deed, wil het bedrijf niet kwijt.

In januari liet Ahold Delhaize de fiscus weten niet akkoord te gaan met de claim. Sindsdien gebeurde er weinig. De strijd duurt waarschijnlijk nog lang. Ahold Delhaize zegt in zijn jaarverslag dat het zich 'hevig zal verzetten en verdedigen'. 'Indien nodig heeft Delhaize verschillende juridische en remediëringsopties om zijn standpunt te verdedigen', klinkt het verderop.

Belastingcontroles

'Vaak leidt dit soort conflicten tot niets en komt het bedrijf er goed vanaf', zegt de belastingexpert. 'Maar even vaak geeft het bedrijf het op na lastige vragen van beursanalisten en oplopende kosten voor advocaten en provisies. Het komt ook tot rechtszaken, maar dan moet de rechter een expert aanstellen die de bedrijfswaarde berekent. Dat is een enorm moeilijke klus. Want niemand kent de toekomstige winst van de bedrijfsonderdelen. Als een bedrijf aan een ander bedrijf verkoopt, kraait amper een haan naar de waardering. Verkoopt het aan een verwante vennootschap, dan hangt er altijd een parfum van 'hier zal wel iets niet kloppen'.'

Ahold kocht de Amerikaanse Delhaize-winkels kennelijk tegen hun boekwaarde. Het had kunnen weten dat dat tot argwaan zou leiden bij de ficus. Fiscaal expert

In zijn jaarverslag maakt Delhaize melding van nog andere problemen met de Belgische fiscus. Dit jaar 'werden verschillende belastingcontroles opgestart'. De belastingdienst onderzoekt de bedrijfsvoorheffing die Delhaize in 2019 betaalde. Over wat er precies aan de hand is, wil zowel Ahold Delhaize als de fiscus niets kwijt.