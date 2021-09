'Flitsbezorger Gorillas tankt 1 miljard dollar'

Onder meer de maaltijdbezorger Delivery Hero zou geld pompen in het koerierbedrijf Gorillas, dat na de kapitaalronde op 3 miljard dollar wordt gewaardeerd.

Het persagentschap Bloomberg meldt dat het Duitse Gorillas in totaal 1 miljard dollar ophaalt, al is die financiering nog niet volledig rond. De Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero zou voor 200 miljoen dollar instappen. De nieuwe kapitaalronde waardeert Gorillas op 3 miljard dollar.

Koerierbedrijven als Gorillas, maar ook Getir en Gopuff, groeien als kool. Het zijn 'flitsbezorgers', webwinkels waarop mensen boodschappen kunnen bestellen waarna een fietskoerier binnen de 10 minuten met de boodschappen voor de deur van de klant staat. Gorillas, een start-up die opgericht werd in Berlijn, levert al in twaalf grote steden in Europa, waaronder Brussel.