‘Fnac en Vanden Borre blijven winkels openen'

Vanden Borre en Fnac openen samen een nieuw magazijn. ‘Zo kunnen we onze producten sneller leveren‘, zegt de topman, die klanten wil afsnoepen van Coolblue en Bol.com.

Het is nog rustig als Charles-Henri de Maleissye ons op een herfstochtend door het splinternieuwe magazijn van Fnac en Vanden Borre in Willebroek gidst. ‘In juli zijn we in volle koopjesperiode naar hier verhuisd’, zegt hij. Rond ons rijden enkele heftrucks met tv’s, koelkasten en wasmachines. ‘Vanuit dit magazijn van 14.000 m² leveren we grote elektrospullen aan onze winkels en aan klanten van onze webwinkels. De kleine toestellen komen uit een magazijn van 20.000 m² in Sint-Pieters-Leeuw.’

Fnac heeft het moeilijk. Maar dat pakken we aan. Charles-Henri de Maleissye CEO Fnac Vanden Borre

Sinds een jaar werken Vanden Borre en Fnac samen. In 2016 nam het Franse Fnac zijn Britse concurrent Darty Group over, het moederbedrijf van Vanden Borre. ‘Alleen in Frankrijk en België waren beide actief en moest er dus een fusie komen.’ De logistiek werd gegroepeerd, en het hoofdkantoor van Fnac in Evere werd gesloten en samengevoegd met dat van Vanden Borre in Sint-Pieters-Leeuw.

Volgend jaar wordt het waarschijnlijk drukker in Willebroek, want dan begint Fnac Vanden Borre met nachtwerk. Zo wil de Maleissye de webwinkels een boost geven. ‘Nu al beloven we klanten dat ze hun kleine elektrospullen de dag na bestelling thuis geleverd krijgen als ze voor 22.30 uur bestellen. Binnenkort maken we dezelfde belofte voor grotere apparaten zoals tv’s, wasmachines en koelkasten.’

Aanspreekpunt

Zo hoopt hij klanten af te snoepen van Bol.com en Coolblue, twee Nederlandse spelers die al jaren snel leveren en de sector grondig hebben veranderd. De Fransman is niet bang voor de Nederlanders en andere webspelers. ‘Op het internet vind je het grootste en goedkoopste aanbod, dus onderscheiden wij ons met service. Voor onze klanten zijn wij in alle gevallen het aanspreekpunt: voor, tijdens en na de verkoop. Als een product kapot is, sturen wij onze eigen herstellers. Dat is niet zo bij webwinkels en andere grote elektroketens.’

Fnac Vanden Borre is niet het enige bedrijf dat zijn magazijnen neerpoot in Willebroek. Ook postbedrijf Dachser, winkelketens Makro en Metro, autobouwers Toyota en Mazda, sportwinkelketen Decathlon en logistiekbedrijf Nedcargo bouwden er in de afgelopen jaren een magazijn. Willebroek ligt dicht bij de snelwegen A12 en E19 en ook bij belangrijke kanalen.

De strategie van Vanden Borre lijkt te werken. In het boekjaar 2017 waren de 72 winkels goed voor 660 miljoen euro omzet, 300 miljoen euro meer dan in het boekjaar ervoor. Toegegeven, het boekjaar 2017 duurde 20 maanden, maar ook in het kalenderjaar dikte de omzet met 5,4 procent aan. Vanden Borre kan de groeiende concurrentie van Bol.com, Coolblue en Amazon beter counteren dan andere grote ketens zoals MediaMarkt.

Fnac heeft het moeilijker. In het kalanderjaar 2017 daalde de omzet van de elf winkels met 2,5 procent naar 155 miljoen euro. De winst van 1,5 miljoen euro werd 755.000 euro verlies. ‘Dat pakken we aan’, zegt de Maleissye. ‘We hebben - met de knowhow van Vanden Borre - de afdeling klein elektro vernieuwd en papierwaren geïntroduceerd. We hebben nieuwe contracten getekend met uitgevers van Nederlandstalige boeken.’ Fnac staat vooral onder druk omdat de (online) concurrentie voor de verkoop van boeken, cd’s en dvd’s toeneemt.

Die artikelen wil Fnac meer online verkopen. ‘We verkleinen de winkeloppervlakte van Fnac’, zegt de CEO. ‘In Gent verhuizen we binnenkort naar een kleinere vestiging. In Charleroi hebben we een winkel geopend in een pand van 1.200 m², een stuk kleiner dan de oudere winkels.’ Maar hij wil ook nog winkels openen. ‘We zijn op zoek naar locaties in Namen en Hasselt.’ Ook Vanden Borre zal nog winkels openen. ‘Er zijn nog blinde vlekken in België.’ Vorig jaar openden zeven nieuwe winkels de deuren.

Lagere prijzen

Dat is opvallend in tijden waarin e-commerce steeds populairder wordt. De verkoop van Vanden Borre nam in 2017 toe door de stijgende online verkoop, die intussen goed is voor 15,2 procent van de totaalomzet. De stenen winkels verkochten minder.

‘Maar je mag de webwinkel en de fysieke winkels niet apart bekijken’, zegt de Maleissye. ‘Die versterken elkaar. Waar we een winkel openen, zien we de online verkoop toenemen. Voor vragen en herstellingen willen mensen naar een fysiek winkelpunt gaan.’ Toch erkent hij dat de digitalisering te zien zal zijn in en aan de winkels. ‘De Fnac-winkels zullen kleiner worden, voor de toekomstige Vanden Borre-winkels bekijken we die piste.’

Hun winstgevendheid verhogen Vanden Borre en Fnac door hun samenwerking. ‘We hebben met onze leveranciers gesproken, waardoor we lagere inkoopprijzen kregen. Belangrijk: niemand is ontslagen bij de fusie. Wel verlieten enkele mensen het bedrijf omdat ze niet mee wilden verhuizen van Evere naar Sint-Pieters-Leeuw.’

