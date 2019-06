Fnac-personeel hervat werk

De spontane staking startte vrijdag in de Fnac-vestiging in Luik en breidde zich nadien uit naar de winkel in Louvain-la-Neuve. Zaterdag legden ook werknemers in twee Brusselse winkels (City 2 en de Gulden Vliesgalerij) het werk neer. Ze zetten stakingsposten op aan de ingangen, om klanten af te raden de winkel te betreden.