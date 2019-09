Forse kritiek op beleggerscommunicatie modebedrijf FNG

Analisten vinden dat het Mechelse modebedrijf onvoldoende met de markt communiceert. Het beurshuis ABN AMRO weert FNG daarom van zijn kooplijst.

'Out of Fashion'. Zo betitelt ABN AMRO een rapport over FNG dat het vandaag aan zijn klanten uitstuurt. FNG is het Mechelse moederhuis boven confectiemerken als CKS en Fred & Ginger en de schoenenketen Brantano. De analisten van de bank zijn vernietigend over het gebrek aan marktcommunicatie van het bedrijf, dat gerund wordt door de ondernemer Dieter Penninckx, ook eigenaar van de voetbalclub KV Mechelen.

De doorn in het oog is het gebrek aan transparantie over de recente overname van de Zweedse online retailer Ellos. 'Daar telt FNG 229 miljoen euro voor neer, zonder veel duidelijkheid te bieden over de financiering', stellen analisten Robert-Jan Vos en Eric Wilmer. 'En dat terwijl de overname toch de schulden en de risico's bij het bedrijf sterk doen toenemen.'

De synergieën die FNG met de overname van Ellos voorspiegelt, lijken ons niet realistisch. Robert-Jan Vos Analist ABN Amro

'We stellen ons ook vragen bij de 25 tot 30 miljoen euro aan synergieën die FNG via de overname meent te kunnen halen', vervolgen de analisten. 'We zien niet waarop ze die prognose baseren. De sector van de confectiemode is een sterk competitieve markt, de doelstellingen die FNG voorspiegelt lijken ons weinig realistisch', luidt het.

Het aandeel FNG staat onder druk, er ging in een jaar tijd bijna 40 procent van de koers. 'FNG mag op de beurs dan wel goedkoop lijken', zeggen de analisten daarover. 'Maar we denken dat het bedrijf die korting niet snel zal wegwerken, te meer omdat er amper handel is in het aandeel.'