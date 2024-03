Francesca Bellettini, machtigste vrouw in fashion moet gevallen Gucci uit het slop trekken

Wat maakt Francesca Bellettini zo goed dat ze razendsnel rees naar de top van de mode-industrie en nu bij het Franse luxeconcern Kering de puinhoop kan opruimen bij het vlaggenschip Gucci. Wellicht omdat ze het zeldzame talent heeft om als commercieel manager respect te krijgen van de creatieve kant, die neerkijkt op de cijfermannetjes in kostuum.

'Aie ém é bieg fén offah talent éndah creative people buttah aie ém also é bieg fan offah brénds'. In een gesprek met de Business of Fashion-podcast bewijst Francesca Bellettini (53) nog eens dat Italianen het enige volk zijn die 's werelds zakelijke lingua franca even schabouwelijk als bloedmooi kunnen doen klinken.

Bellettini was een opvallende maar tegelijk logische verschijning aan de zijde van CEO François-Henri Pinault bij de presentatie van de jaarcijfers van het luxeconcern Kering in februari. Het was haar vuurdoop voor het financiële analistenleger sinds ze in september vorig jaar bevorderd werd tot vice-CEO van Kering . Dat maakt haar samen met de andere vice-CEO, financieel directeur Jean-Marc Duplaix, de belangrijkste luitenant van Pinault en dus meteen ook een van de machtigste mensen in de fashion- en luxewereld.

Omdat die industrie aan de zakelijke zijde nog altijd vooral gerund wordt door witte, oudere mannen is ze ook de machtigste vrouw in de mode. Al ligt de selfmade Italiaanse in balans met de dochter van Pinaults grote rivaal Bernard Arnault van wereldmarktleider LVMH . Delphine Arnault staat aan het hoofd van Dior, is bestuurder bij LVMH en is in de running om op een dag haar vader op te volgen.

Yves Saint Laurent

Bellettini blijft CEO van het modehuis Yves Saint Laurent, een functie die ze al sinds 2013 heeft. In haar nieuwe rol wordt ze ook verantwoordelijk voor de merkontwikkeling. Belangrijk is dat de toplui van de andere merken uit de Kering-stal - Gucci, Bottega Veneta en Balenciaga om de belangrijkste drie te noemen - aan haar zullen rapporteren. Het komt erop neer dat ze erover moet weken dat de gekozen strategie daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Schermvullende weergave Kering-topman François-Henri Pinault met zijn adjunct-CEO Francesca Bellettini ©Getty Images

Haar opdracht is niet veel minder dan een half mirakel verrichten. Beleggers dumpten afgelopen week het aandeel-Kering nadat de multinational een voorspelde omzetkrimp van 20 procent rapporteerde voor het vlaggenschip Gucci in het eerste kwartaal. Gucci is met vrijwel de helft van de omzet en twee derde van de operationele winst de commerciële steunbeer van de Kering-groep. De omvang van de kopersstaking schokte beleggers, al is het modehuis al langer aan het krasselen. De Gucci-omzet zakte in het boekjaar 2023 met 6 procent tot onder 10 miljard euro, de operationele winst met 13 procent tot 3,3 miljard euro.

De verklaring is niet zozeer te zoeken bij de hoge inflatie of de gestegen rente die de luxesector na jaren van forse meewind parten speelt. Het probleem is Gucci zelf. Het label verdrievoudigde sinds 2023 in omvang door groei te zoeken bij wat in het wereldje de aspirationele shopper wordt genoemd. De term slaat op middenklassers die door uit te pakken met luxemerken welvaart willen uitstralen, zonder dat ze noodzakelijk echt rijk zijn.

Wasknijper op de neus

Het probleem is dat Gucci die strategie zo ver rekte dat die nu in zijn gezicht ontploft. De middenklasse is door geldzorgen afgehaakt, terwijl de echte rijken met de wasknijper op de neus in een wijde boog rond Gucci lopen omdat ze het merk te minderwaardig vinden.

Enter Bellettini. Ongetwijfeld wordt het een werk van lange adem. Want desirability van merken bij consumenten - het wat onvertaalbare hoogste goed in luxe - is zodra het is verdwenen moeilijk terug te winnen. Maar Bellettini heeft een behoorlijke trackrecord. Ze stuwde YSL van minder dan 100 miljoen winst op dik een half miljard omzet in 2013 naar meer dan 3 miljard euro omzet en bijna 1 miljard operationele winst tien jaar later.

Sinds 2016 vormt Bellettini bij Yves Saint-Laurent een twee-eiige tweeling met de Italo-Belgische creatief directeur Anthony Vaccarello.

Daarin slaagde ze ondanks het vertrek van de succesvolle creatief directeur Hédi Slimane in 2012. Sinds 2016 vormt ze een twee-eiige tweeling met de Italo-Belgische creatief directeur Anthony Vaccarello.

Haar hond, een bulldog, is een cadeau van de ontwerper. Vaccarello nodigt haar geregeld uit voor een diner in Parijs. Hoewel Bellettini stamt uit de hoorn des overvloeds, de regio Emilia-Romagna, maalt ze volgens ingewijden weinig om lekker eten. Haar man ziet ze alleen in het weekend, omdat hij in Milaan is blijven wonen.

Corporate cijfermensjes

Het is lastig precies te zeggen waarom ze naar de top van haar business klom en groot succes boekte. De beste uitleg is dat ze commerciële strategie kan doen gelijklopen met het optimaal presteren van haar creatief talent. Dat doet doorgaans niets liever dan de vervelende corporate cijfermensjes contrair tegen werken.

Die chemie zal ze nu opnieuw moeten zien te vinden met de nieuwe Gucci-CEO Jean-François Palus en de vorig jaar ook aangeworven creatief directeur Sabato de Sarno. Zij vervangen respectievelijk Marco Bizzarri en Alessando Michele. Bij concurrent Prada haalde Bellettini de nieuwe chef industrie en leveringsketen, Massimo Vian.

Dat is een cruciale job om de ideale mix te vinden tussen de eigen en de groothandelsverkoop. Die laatste wil Bellettini afbouwen om opnieuw meer controle over Gucci te krijgen en het weer een meer exclusieve kant op te sturen. De eerste collecties van De Sarno - gekoppeld aan een biografische docu om buzz te creëren - zijn gemengd onthaald. Maar ook bij rijke mensen is smaak even ontastbaar als Bellettini's talent.