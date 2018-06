Franse Carrefour-klanten shoppen straks via Google

De Franse retailer Carrefour en de Amerikaanse internetreus Google gaan samenwerken om ‘nieuwe, intuïtieve koopervaringen’ te ontwikkelen. In eerste instantie zullen alleen Franse shoppers die kunnen gebruiken.

Carrefour wil in Frankrijk al begin volgend jaar een ‘ nieuwe boodschappenervaring ’ aanbieden dankzij de technologie van Google. Er zal gebruik gemaakt worden van drie kanalen: de intelligente software Google Assistant, slimme luidsprekers zoals Google Home, en de Franse versie van Google Shopping, de zoekdienst van Google om online producten en prijzen te vergelijken.

Hoe de ‘nieuwe ervaring’ er precies zal uitzien, is nog niet bekend. Wellicht zal de nieuwe dienst erop gericht zijn om persoonlijke, snelle en volledige boodschappenlijstjes te maken die dan meteen besteld kunnen worden. ‘De goederen kunnen in de winkel afgehaald of aan huis geleverd worden’, aldus een persbericht van Carrefour.