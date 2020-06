Franse kledingketen Celio vraagt bescherming aan

De dertig winkels in België vallen buiten de beschermingsprocedure.

Het wordt stilaan duidelijk welke sporen de pandemie nalaat in de retailsector.

In eigen land snoeit FNG (Brantano, Miss Etam, enz.) zwaar in zijn winkels en personeel. Bij onze zuiderburen heeft Celio, een Franse modeketen voor mannen, bij de handelsrechtbank in Bobigny (nabij Parijs) bescherming aangevraagd tegen zijn schuldeisers. Die stap komt er nadat het bedrijf met 4.000 werknemers geen akkoord heeft kunnen bereiken met zijn banken.