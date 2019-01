Franse supermarkt Franprix opent tweede Belgische winkel

In alle stilte heeft de Franse supermarktketen Franprix een tweede Belgische winkel geopend en ze is van plan om dat te blijven doen.

De nieuwe winkel opende afgelopen vrijdag de deuren in Brussel. Ze ligt in de metrohalte Naamsepoort.

Dat is op een boogscheut van de Franprix-winkel in Elsene. Die ging in februari 2018 open.

De winkel in Elsene is een stadswinkel van ongeveer 300 vierkante meter. De nieuwe winkel is maar 80 vierkante meter groot en legt de nadruk op voeding om onderweg op te eten.

'We willen winkels blijven openen in België', zegt een woordvoerder van Franprix, een onderdeel van de groep Casino. 'Hoeveel precies willen we niet kwijt.'