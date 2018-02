Franse supermarktreus Casino landt in België

De groep opent onder de naam Franprix, een van haar ketens, een testwinkel in Brussel.

Ondanks de harde concurrentiestrijd, de veranderende consumentengewoonten en de opmars van e-commerce, die Carrefour doen snijden in ons land en IKEA doen afzien van nieuwe grote vestigingen, blijft de Belgische distributiemarkt blijkbaar nieuwe spelers aantrekken.

Kort na de berichten over de interesse van de Nederlandse keten Jumbo voor ons land, komt de Franse website LSA nu immers met het nieuws dat ook de Franse supermarktreus Casino lonkt naar ons land. Het nieuws van LSA werd bij ons gemeld door gespecialiseerde sites zoals Gondola en RetailDetail.

Casino heeft wereldwijd bijna 13.000 winkels en telt meer dan 220.000 werknemers. Die waren in 2016 goed voor een geconsolideerde omzet van 36 miljard euro. Het concern staat sterk in Frankrijk en Latijns-Amerika, maar is nog niet actief in België, behalve dan met de webwinkel Cdiscount.com.

Daar lijkt nu verandering in te komen. Volgens LSA gaat Casino met zijn supermarktformule Franprix een winkel opzetten in het centrum van Brussel. Die moet volgens een woordvoerder van Casino dienen als test voor de Belgische markt, om te zien of de formule hier kan aanslaan. 'Dat wil, op dit ogenblik, niet zeggen dat we (voor Franprix, red.) plannen hebben voor een andere markt dan Frankrijk', aldus de woordvoerder.

Het is niet helemaal duidelijk of de Brusselse winkel al open is. Een vacature op Facebook laat alleszins verstaan dat de vestiging pas eind deze maand de deuren opent.