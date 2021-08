Frédéric Jastrzebski, de Fransman achter de Louis Vuitton-fiets van 22.000 euro

Door een samenwerking met het modehuis Louis Vuitton brengt de Franse fietsenmaker Frédéric Jastrzebski zijn handgemaakte stadsfietsen naar een hoger niveau. De Louis Vuitton-fiets heeft een prijskaartje van 22.000 euro.

De filmster Marlene Dietrich, de chansonnier Charles Trenet, de muzieklegende Edith Piaf en de entertainster annex verzetstrijdster Josephine Baker, die binnenkort een plekje in het Parijse Panthéon krijgt. Allemaal werden ze in de loop van vorige eeuw gespot op een stadsfiets van het Franse Maison Tamboite.

Al sinds de oprichting in 1912 worden de fietsen van de Parijse fietsenmaker in de markt gezet als elegant, luxueus en toch discreet. Een standaardmodel met een op maat gemaakt frame, met leer beklede remkabels en een zadel in buffelleder gaat voor minstens 11.000 euro over de toonbank. Wie liever elektrisch rijdt, telt nog eens 4.000 à 5.000 euro extra neer.

Het Franse modehuis Louis Vuitton koos dus niet voor de minste partij toen het op zoek ging naar een partner voor een lijn van luxefietsen. Drijvende kracht achter de samenwerking, die deze week met veel fanfare bekendgemaakt werd, is Maison Tamboite-voorzitter Frédéric Jastrzebski. Zijn overgrootvader Léon opende het allereerste atelier en winkeltje nabij de Parijse kunstenaarswijk Montmartre.

Terwijl de fietsen van Maison Tamboite in het begin van de vorige eeuw nog hoog aanzien genoten, was de interesse in ambachtelijk gemaakte tweewielers tegen de jaren 80 flink tanend. Geconfronteerd met de industriële productie en de verkoop in supermarkten wist de oom van Jastrzebski niet meer van welk hout pijlen te maken. Maison Tamboite ging na decennia roemloos ten onder.

De essentie Het modehuis Louis Vuitton lanceert samen met de Parijse fietsenmaker Maison Tamboite een lijn van stadsfietsen. Die zijn vanaf 22.000 euro verkrijgbaar.

De roots van Maison Tamboite gaan terug tot 1912, maar het bedrijfje zag pas enkele jaren geleden het levenslicht.

Achter het succes van de fietsenmaker gaat de persoon van Frédéric Jastrzebski schuil. Hij is de achterkleinzoon van de stichter van Maison Tamboite.

Wat uitgekeken op zijn carrière in de financiële wereld - Jastrzebski werkte jaren in sleutelfuncties bij het beurshuis Kepler Cheuvreux - zocht en vond de Parijzenaar in 2014 een nieuwe uitdaging in Maison Tamboite 2.0. Samen met zijn broer en hun echtgenotes wilde hij het merk nieuw leven inblazen. Ze deelden daarbij 'hetzelfde oprechte vakmanschap' als hun overgrootvader, klonk het bij de voorstelling.

Aan het procedé werd niks veranderd. De fietsenmaker nam zijn intrek in een nieuw atelier op een pittoreske locatie aan de Place de la Bastille en lanceerde vier modellen - Dalou, Henri, Marcel en Fauve - die door welgeteld één werknemer worden gemonteerd. Wie bij Maison Tamboite een fiets bestelt, moet gemakkelijk acht maanden geduld oefenen.

24 modellen

Zijn fietsen vergelijkt Jastrzebski het liefst met een horloge, een juweel, een handtas of een kunstwerk. 'Een luxeaccessoire dat een echte emotie opwekt', zei hij in de Franse krant Le Figaro. En luxueus zijn de tweewielers die Maison Tamboite en Louis Vuitton samen ontwierpen in elk geval, want de basisprijs bedraagt 22.000 euro. De lijn bestaat uit 24 fietsen in kleuren als rood, blauw en neongeel. Niet alleen op het zadel, maar ook op de banden en het frame prijken de naam en het logo van Louis Vuitton.