Frères verkopen Zaventemse luchthavenwinkels voor kwart miljard

De Franse groep Lagardère legt 250 miljoen euro op tafel voor de Belgische luchthavenwinkelketen International Duty Free (IDF).

De Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM), een investeringsvehikel van de familie Frère, heeft zijn dochterbedrijf International Duty Free (IDF) verkocht aan de Franse groep Lagardère. Dat melden beide bedrijven donderdagavond.

International Duty Free is volledig in handen van NPM. Sinds zijn ontstaan in 1958 is het bedrijf de uitbater van de 'Belgian Sky Shops', de eerste 'tax free'-winkels op Brussels Airport.

Vandaag baat IDF meer dan 30 taksvrije, mode- en snoepwinkels uit in Brussels Airport. Daarnaast heeft het bedrijf ook twee winkels in de luchthaven van Charleroi. Onder de naam 'The Belgian Chocolate House' baat het bedrijf chocoladewinkels uit in Brussel-Zuid, Antwerpen, Luxemburg en Kenia.

Voorts overkoepelt IDF de winkels Fashion Studio, The Luxury Hall, Summer Time and Precious Time (mode en uurwerken) en Epicure (gastronomie). Het bedrijf heeft ook partnerschappen met bekende modemerken als Longchamps en Hugo Boss.

250 miljoen

Lagardère legt 250 miljoen euro op tafel voor IDF, wat neerkomt op acht keer de operationele winst (ebitda). Door de deal verstevigt Lagardère Travel Retail zijn positie als tweede grootste reiswinkeluitbater. De deal moet in het laatste kwartaal van 2019 rond zijn.