FrieslandCampina sluit Genkse fabriek: 211 jobs weg

De beslissing komt niet als een volslagen verrassing. FrieslandCampina, bekend van merken als Fristi, Chocomel en Debic, had op 10 november al aangekondigd dat een herstructureringsplan op stapel staat dat 150 tot 175 miljoen euro zou kosten. Als gevolg daarvan zouden volgend jaar 1.000 banen sneuvelen in Nederland, België en Duitsland, drie landen waar de winstgevendheid onder druk staat.

Toen was nog niet duidelijk waar de banen zouden sneuvelen. Nu blijkt dat het concern - dat wordt gecontroleerd door duizenden landbouwers-coöperanten - zijn kaasverpakkingsactiviteiten gaat aanpakken. Bedoeling is om de activiteiten te centraliseren in Nederland, meer bepaald in Wolvega en Leerdam. Als gevolg daarvan zal de Genkse Yoko Cheese-fabriek tegen eind 2021 de deuren moeten sluiten, waardoor 211 jobs zullen sneuvelen.

Wereldwijd stelt het bedrijf ongeveer 24.000 mensen te werk. In België werken ruim 1.300 mensen voor FrieslandCampina, in productievestigingen in onder meer Aalter, Bornem, Lummen en een commerciële zetel in Destelbergen. Een woordvoerster sluit bijkomende ingrepen in België niet uit. 'Wij evalueren en optimaliseren continu onze activiteiten. We kunnen niet uitsluiten dat er nog verdere herstructureringen zullen volgen.'