Galeria Inno in Oostenrijkse handen

De zestien winkels van Galeria Inno in België komen volledig in handen van het Oostenrijkse Signa.

Het Canadese warenhuisconcern Hudson’s Bay verkoopt zijn Europese bezittingen voor 1,5 miljard dollar (1,3 miljard euro) aan het Oostenrijkse Signa. Die twee partijen zijn geen onbekenden voor elkaar. Vorig jaar hebben Hudson’s Bay en Signa al een joint venture opgericht om hun Duitse warenhuizen Karstadt (Signa) en Galeria Kaufhof (Hudson’s Bay) in onder te brengen.

Galeria Kaufhof heeft ook een Belgisch tintje, want de keten controleert de 16 Belgische Galeria Inno-winkels. In de joint venture met Signa hield Hudson’s Bay een belang van 49,99 procent aan.

De aankondiging viel samen met de melding dat een groep aandeelhouders een bod heeft uitgebracht om het warenhuisconcern van de beurs van Toronto te halen. De groep wordt geleid door de voorzitter van Hudson’s Bay, Richard Baker, die al 57 procent van de aandelen controleert. Het bod bedraagt 9,45 Canadese dollar per aandeel in cash, of een premie van 48 procent tegenover de slotkoers van vrijdag. Dat komt neer op een totaalbedrag van meer dan 1,7 miljard Canadese dollar, ruim 1,1 miljard euro.