Game over voor Mega World

De winkelketen Mega World is niet meer levensvatbaar, zegt het Antwerpse hof van beroep. Een faillissement dringt zich op.

Het einde van de keten Mega World, het vroegere Blokker, is nu echt nabij. In november stelden de twee door de rechter aangestelde bewindvoerders dat de keten geen toekomst meer heeft. Ze vroegen het faillissement van de 123 winkels aan. Die droegen een jaar geleden nog de naam Blokker, maar de Nederlandse ondernemer Dirk Bron nam ze in februari over en gaf ze een andere naam.

Bron ging in beroep, maar maandag weigerde het Antwerpse hof van beroep om Mega World bescherming tegen zijn schuldeisers te geven. Meteen daarna werd in de ondernemingsrechtbank in Mechelen gepleit over het faillissement. De uitspraak wordt dinsdag of woensdag verwacht.

Piocheur

40 miljoen schulden De schuldenlast van Mega World is al tot meer dan 40 miljoen euro opgelopen.

'We hebben erop aangedrongen om dit niet meer uit te stellen en meteen te behandelen', zegt voorlopig bewindvoerder Thierry Lammar aan Belga. 'De oplopende schuld is al meer dan 40 miljoen euro en vorige week maandag bleek op de ondernemingsraad duidelijk dat het personeel ten einde raad is en wil weten wat nu gaat gebeuren. Ook de fiscus steunt ons, want onze schulden bedragen maandelijks meer dan 1 miljoen euro. Aangezien er geen kans op een doorstart is en er geen extra geld meer in de onderneming wordt gestopt, rest geen andere oplossing dan een faillissement.'