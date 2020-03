Gaten in supermarktrekken nog niet gevuld

Bij verschillende ketens ligt de verkoop nog steeds hoger dan normaal, maar het was wel minder druk dan eind vorige week. 'We hebben nog steeds voldoende voorraad in onze magazijnen, maar op de winkelvloer zijn er her en der nog gaten', zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. Bij de andere ketens viel hetzelfde te horen.

Afstand nemen

Aldi beperkt de toegang tot zijn winkels. In de meeste winkels mogen maar 50 klanten aanwezig zijn. Aan de ingang vraagt een personeelslid of een bewakingsagent klanten even te wachten als het in de winkel te druk is. 'We nemen deze maatregel om ons personeel en onze klanten te beschermen', zegt woordvoerder Dieter Snoeck. Klanten die buiten moeten aanschuiven krijgen het advies voldoende afstand te houden. 'We rekenen op het gezond verstand. Houd minstens één winkelkar tussen u en de persoon voor u.'