Geen 1.233 maar 950 banen weg bij Carrefour

In januari kondigde Carrefour aan dat 1.233 Belgische personeelsleden hun job zouden verliezen. In het definitieve plan moeten er 950 vertrekken.

Na onderhandelingen met de vakbonden heeft Carrefour beslist om 950 en geen 1.233 jobs te schrappen. Carrefour beperkt het jobverlies door de winkels in Genk en Angleur toch open te houden , terwijl het eerder de bedoeling was ze te sluiten. Beide winkels worden verkleind.

De winkel in Genk moet ook verhuizen. Tegen november 2019 gaat Carrefour 'alle mogelijke alternatieven onderzoeken om een winstgevende bedrijfsactiviteit voort te zetten in de stad'. Als dat niet lukt, zal de winkel wellicht alsnog sluiten. 'Maar we doen er alles aan om een passende locatie te vinden', zegt woordvoerder Baptiste van Outryve. 'We hebben al enkele aanbiedingen gekregen en die gaan we bekijken.'